Умер астронавт НАСА и командир экспедиции «Аполлон-13» Джим Ловелл

Tекст: Ирма Каплан

Астронавт НАСА Джим Ловелл скончался 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс, причина смерти была установлена не сразу. Семья Ловелла поначалу хотела сохранить кончину астронавта без привлечения внимания общественности, но передумала, сообщает CNN.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине нашего любимого отца, капитана Военно-морских сил США Джеймса А. «Джима» Ловелла, пилота и офицера ВМС, астронавта, лидера и исследователя космоса», – сказано в заявлении семьи.

В сообщении говорится, что Ловелл отличался непоколебимым оптимизмом, чувством юмора и способностью заставлять каждого чувствовать в себе силы совершить невозможное.

Ловелл был уже хорошо известен среди астронавтов НАСА, летал в космос в составе миссий «Джемини–7», «Джемини–12» и «Аполлон-8», когда его выбрали командиром «Аполлона–13», чтобы совершить третью посадку экипажа НАСА на Луну.

Однако, магия чисел или человеческий фактор, но миссия оказалась провальной: на окололунной орбите взорвался бак с кислородом, что вывело из строя энергетическую установку космического корабля. При этом экипаж смог вернуться на Землю.

Экипаж из трех человек совершил аварийное приводнение в южной части Тихого океана примерно через три дня после взрыва бака с кислородом, что ознаменовало завершение «успешного провала» миссий «Аполлон».

Это испытание вне Земли экранизировал Рон Ховард в фильме 1995 года «Аполлон-13». Роль Ловелла в фильме исполнил актер Том Хэнкс, но он сыграл эпизодическую роль капитана военного корабля «Иводзима», который доставил экипаж «Аполлона-13» после приводнения.

«Есть люди, которые осмеливаются, которые мечтают и которые ведут других туда, куда мы бы не пошли сами. Джим Ловелл, который долгое время летал в космос дальше и дольше, чем любой другой житель нашей планеты, был именно таким парнем», – написал Хэнкс в память об астронавте в Instagram.