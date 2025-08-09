  • Новость часаВ Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мечтающих о мире украинцев запугали радикальные меньшинства
    Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
    На Земле началась серия мощных длительных геомагнитных бурь
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    Многоквартирный дом пострадал под Сочи из-за атаки БПЛА
    В ООН созвали экстренное заседание Совета Безопасности по Газе
    СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
    Роспотребнадзор запросил данные по отравлению туристов в Турции
    Минюст включил актрису Мысину в реестр иноагентов
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    8 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    15 комментариев
    9 августа 2025, 06:53 • Новости дня

    Умер астронавт НАСА и командир экспедиции «Аполлон-13» Джим Ловелл

    Умер астронавт НАСА и командир экспедиции «Аполлон-13» Джим Ловелл
    @ NASA/via Globallookpress

    Tекст: Ирма Каплан

    Скончался знаменитый астронавт НАСА Джим Ловелл, который командовал экспедицией «Аполлон-13», ему было 97 лет.

    Астронавт НАСА Джим Ловелл скончался 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс,  причина смерти была установлена не сразу. Семья Ловелла поначалу хотела сохранить кончину астронавта без привлечения внимания общественности, но передумала, сообщает CNN.

    «Мы с прискорбием сообщаем о кончине нашего любимого отца, капитана Военно-морских сил США Джеймса А. «Джима» Ловелла, пилота и офицера ВМС, астронавта, лидера и исследователя космоса», – сказано в заявлении семьи.

    В сообщении говорится, что Ловелл отличался непоколебимым оптимизмом, чувством юмора и способностью заставлять каждого чувствовать в себе силы совершить невозможное.

    Ловелл был уже  хорошо известен среди астронавтов НАСА, летал в космос в составе миссий «Джемини–7», «Джемини–12» и «Аполлон-8», когда его выбрали командиром «Аполлона–13», чтобы совершить третью посадку экипажа НАСА на Луну.

    Однако, магия чисел или человеческий фактор, но миссия оказалась провальной:  на окололунной орбите взорвался бак с кислородом, что вывело  из строя энергетическую установку космического корабля. При этом экипаж смог вернуться на Землю.

    Экипаж из трех человек совершил аварийное приводнение в южной части Тихого океана примерно через три дня после взрыва бака с кислородом, что ознаменовало завершение «успешного провала» миссий «Аполлон».

    Это испытание вне Земли экранизировал Рон Ховард в фильме 1995 года  «Аполлон-13». Роль Ловелла в фильме исполнил актер Том Хэнкс, но он сыграл эпизодическую роль капитана военного корабля «Иводзима», который доставил экипаж «Аполлона-13» после приводнения.

    «Есть люди, которые осмеливаются, которые мечтают и которые ведут других туда, куда мы бы не пошли сами. Джим Ловелл, который долгое время летал в космос дальше и дольше, чем любой другой житель нашей планеты, был именно таким парнем», – написал Хэнкс в память об астронавте в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    8 августа 2025, 09:08 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Войну с Россией в 2008 году начал режим бывшего президента Михаила Саакашвили по заказу deep state, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с 17-й годовщиной начала военных действий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state», – заявил он, порекомендовав журналистам спросить у президента США Дональда Трампа, что такое «глубинное государство».

    Председатель кабмина Грузии назвал случившееся в августе 2008 года «трагедией» и сказал, что «Саакашвили должен ответить за начало войны».

    Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще в 2008 году в резолюции ПАСЕ сказано об ответственности Грузии за начало широкомасштабных боевых действий, и этот документ подписан представителями прежних властей страны.

    Премьер-министр назвал при этом грузинских солдат «героями» и обвинил Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

    Премьер-министр Грузии назвал войну 2008 года «катастрофической авантюрой» и «заказным предательством».

    Со своей стороны, МИД Грузии в пятницу заявил, что «Грузия проводит политику мирного урегулирования грузино-российского конфликта для обеспечения деоккупации страны и ее мирного объединения».

    Грузинское внешнеполитическое ведомство назвало действия России в августе 2008 года «полномасштабной военной агрессией, которая повлекла оккупацию двух регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии».

    Комментарии (30)
    8 августа 2025, 10:40 • Новости дня
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области, используя мессенджер, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российским военным координаты скопления заградительных отрядов в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах уточнили: «Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области удары ФАБ ликвидировали два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины. В результате ударов погибли десять человек.

    Комментарии (27)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев

    Арбатова: На Украине «Москвичом» считался автомобиль, а москалем – житель Москвы

    Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев
    @ И.Е. Репин «Запорожцы»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Центральной Украине в советские годы в селах и городах люди гордо называли себя «хохлами и хохлушками». А западных украинцев при этом своими не считали и называли их «западэниками», сказала газете ВЗГЛЯД писательница и общественная деятельница Мария Арбатова, комментируя штраф жительнице Бурятии за слово «хохол» в общественном чате.

    В Улан-Удэ одна из жительниц получила штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что в общедомовом чате использовала слово «хохол», обращаясь к мужчине, фамилия которого заканчивалась на букву «о».

    «У нашей семьи много лет была дача в селе Черкасской области, каждое лето мы "выпасали" там детей, поскольку их дедушка и бабушка со стороны мужа жили в Черкассах. Моим сыновьям через два года по 50 лет, так что несложно оценить глубину моего погружения в жизнь Центральной Украины. В селах, да и в городах, люди гордо называли себя "хохлами и хохлушками". А западных украинцев при этом своими не считали и называли их "западэниками". Тем более что все регионы Украины говорили тогда не на классическом украинском, а на суржике», – говорит Арбатова.

    Она рассказывает, что в городах все были билингвами. Типичный диалог мог вестись, когда один говорил на украинском или суржике, а другой – на русском, при этом никто не нуждается в переводчике. Отрицательной коннотации в слове «хохлы» тогда вовсе не было, также как у писателя Николая Гоголя, называвшего в своих произведениях украинцев – хохлами, а евреев – жидами, добавляет Арбатова.

    «Сегодня у этих слов изменилось идеологическое наполнение, также, как у слова "москали". В советское и постсоветское время на Украине "москалями" называли москвичей, приехавших отдыхать летом. А слово "москвич" означало для них исключительно марку автомобиля. И все понимали, что "москаль" – это чисто географический термин. Другой вопрос, что это слово резко изменилось после пропагандистского фольклора типа "москаляку на гиляку" или "кто не скачет, тот москаль". То же самое произошло со словом "хохол", которое стало обозначением врага», – объясняет писательница.

    Оно перестало быть национальной характеристикой, и стало идеологической, продолжает собеседница. Но люди не виноваты в том, что родились украинцами, да и в политических элитах Украины очень низкий процент украинцев. Поэтому, по ее мнению, слово стало ксенофобским инструментом, а российские законы обязывают пресекать ксенофобию.

    «То, что женщину оштрафовали, на мой взгляд, весьма полезное событие, эдакий символический шлепок по губам. Потому что в сетях и чатах сегодня запредельный градус агрессии. Николай Карамзин говорил: "Поскреби русского – и найдется татарин". Также и у нас: поскреби любую русскую семью – и найдутся украинские родственники. Вооруженный конфликт рвет семьи пополам, но идет не между "москалями и хохлами", а между Россией и НАТО. И когда он закончится, очень важно, чтобы все остались людьми, а не превратились в системных ксенофобов», – заключила Арбатова.

    Комментарии (18)
    8 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.

    Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

    На появившихся в Сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

    Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

    В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

    Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    Комментарии (9)
    8 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам

    NYT: Трамп поручил Пентагону готовиться к войне с наркокартелями

    NYT: Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    @ IMAGO/Yuri Gripas/CNP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отдал секретное распоряжение Пентагону подготовить применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, пишет New York Times (NYT).

    NYT ссылается на источники, знакомые с содержанием секретного документа, который создает официальный базис для организации прямых военных операций на море и на территории иностранных государств, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобные действия вызывают серьезные юридические вопросы, связанные с международным правом и внутренним законодательством США. Военные уже разрабатывают варианты возможных операций, но пока неясно, какие юридические заключения предоставили Белый дом, Пентагон и госдепартамент, а также рассматривался ли этот вопрос в министерстве юстиции, пишет издание.

    В первый срок своего президентства Трамп, по информации издания, выдвигал идею нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике, что вызвало протест властей страны. Несмотря на это, идея силового вмешательства получила поддержку среди республиканцев и стала частью нынешней избирательной кампании Трампа. На встречах с избирателями Трамп ранее пообещал направить силы спецопераций и флот, чтобы, как он заявил, «объявить войну картелям». Минобороны США не прокомментировало данную информацию.

    В январе Трамп допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (13)
    8 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В качестве возможной площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривают одну из арабских стран, обсуждение этого вопроса уже ведется.

    Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

    Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.

    Комментарии (8)
    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика

    Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика, есть пострадавшие

    Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика
    @ Нуржан Кубадиева/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога, в результате происшествия по предварительным данным МЧС есть пострадавшие.

    Канатно-кресельная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика, по предварительным данным, 10 человек пострадали, передает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в Telegram.

    Как уточнили в МЧС, на место происшествия оперативно выдвинулись спасатели и все экстренные службы. Сейчас уточняется количество и состояние пострадавших, причины обрыва устанавливаются.

    Движение на канатной дороге полностью остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели МЧС эвакуировали альпинистов после камнепада в Кабардино-Балкарии. А в Тырныаузе КБР объявили режим чрезвычайной ситуации после схода селя в Эльбрусском районе.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 02:15 • Новости дня
    В Кремле подтвердили место встречи Путина и Трампа по Украине на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске.

    «Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США – близкие соседи, граничат друг с другом», приводит его слова ТАСС.

    Ушаков отметил, что предложение о переговорах на Аляске для обеих сторон логично, так как делегации из России достаточно перелететь через Берингов пролив и оказаться на Аляске, где будет проведен «столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США на пресс-конференции в Белом доме ответил на вопрос об урегулировании украинского конфликта и территориальном споре, допустив возможность обмена территориями в интересах сторон.

    Чуть ранее Трамп после трехсторонней встречи в Белом доме с представителями Армении и Азербайджана заявил, что место встречи с российским коллегой Путиным будет названо очень скоро и отверг определение этих переговоров как последнего шанса разрешить конфликт на Украине.

    Комментарии (27)
    8 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань на самолете, окрашенном в золотой цвет.

    Видеозапись, на которой запечатлено приземление необычного воздушного судна, опубликовал Telegram-канал радио Sputnik.

    Напомним, в пятницу самолет с королем Малайзии Ибрагимом приземлился в международном аэропорту Казани, где его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Ранее король Ибрагим заявил о намерении укрепить сотрудничество между Малайзией и Россией.

    Кремль назвал Малайзию надежным партнером России в АТР.

    Комментарии (16)
    8 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах

    Турция остановила движение судов в Дарданеллах из-за природных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время масштабных природных пожаров в турецкой провинции Чанаккале движение судов через Дарданеллы было полностью остановлено в обе стороны.

    Движение судов в проливе Дарданеллы временно прекращено в обоих направлениях из-за природных пожаров в Турции, передает ТАСС. В сообщении департамента по морским вопросам Минтранса Турции говорится: «Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале».

    По информации агентства IHA, один из наиболее опасных пожаров возник в окрестностях населенного пункта Сарыджаели. Огонь быстро распространился по сельхозугодьям и подошел вплотную к населенному пункту под воздействием сильного ветра.

    Пожар тушат как с земли, так и с воздуха. Дым распространился на всю акваторию пролива, что существенно осложняет видимость и создает угрозу для навигации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция остановила проход судов по проливу Дарданеллы с севера на юг из-за лесных пожаров.

    На юге Кипра в результате разрушительного пожара погибли два человека, а ущерб оценивается до 100 млн евро.

    В Стамбуле власти запретили продажу и использование фейерверков, сигнальных ракет и других легковоспламеняющихся товаров до 28 октября на фоне угрозы новых возгораний.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 16:46 • Новости дня
    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах беседы с Уиткоффом

    Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина
    @ Zuma\TASS

    В ходе телефонного разговора лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса и подготовку к будущим международным встречам, сообщили в Кремле.

    По информации из Telegram-канала Кремля, Путин проинформировал Си Цзиньпина о ключевых моментах недавней встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Си Цзиньпин поблагодарил за подробную информацию и заявил, что Китай поддерживает урегулирование украинского кризиса на долгосрочной и устойчивой основе.

    Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание грядущему визиту Путина в Китай. В ходе визита российский президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Ранее стало известно, что Си Цзиньпин сообщил Путину о позиции Китая в вопросе украинского урегулирования, а также оценил контакты между Россией и США по Украине.

    Комментарии (6)
    8 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на действующем вулкане Крашенинникова, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

    Пилот вертолета Robinson посадил воздушное судно на вулкане Крашенинникова и скончался, тургруппа, находившаяся на борту, не получила травм, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Количество туристов уточняется.

    Вулкан Крашенинникова начал проявлять активность в начале августа впервые почти за 600 лет. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности из-за рисков для низколетящих воздушных судов, связанных с выбросами пепла.

    В 2024 году истребитель EA-18G Growler разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета.

    Тогда же в Техасе вертолет, на борту которого находились четыре человека, включая ребенка, врезался в радиовышку, произошел крупный пожар, погибли несколько человек.

    Комментарии (5)
    Главное
    Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло
    Трамп издал секретный указ о подготовке ударов по иностранным государствам
    ЦБ: Запрет на снятие наличных с депозитов невозможен
    Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию
    Турция остановила движение судов в Дарданеллах
    Зарипов: В прощальном матче Овечкина хотят сыграть все
    Умер кинооператор «Алисы в стране чудес» и «Доктора Айболита»

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации