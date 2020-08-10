Белорусов в соцсетях призвали к уличному протесту и всеобщей забастовке

В социальных сетях появился призыв к гражданам Белоруссии на всеобщий митинг в 19.00 понедельника. Жителей призывают закупить защитную экипировку, им дают рекомендации о том, как следует себя вести во время акции протеста. Кроме того, автомобилистам советуют блокировать дороги.

«СЕГОДНЯ! 19.00! ВСЯ БЕЛАРУСЬ!» – пишет Telegram-канал NEXTA.

Белорусов призывают скупить в строительных и спортивных магазинах защитную экипировку: любые защитные каски или шлемы, плотно прилегающие защитные очки, респираторы или противогазы, защитные щитки на голени и руки. «Также необходимо подготовить небольшую аптечку с собой, в которой обязательно будут бинты, обеззараживающие и обезболивающие средства на случай травм и применения спецсредств силовиками. Не забывайте про воду!» – пишут авторы Telegram-канала.

«Минск. Вновь выходим к стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе. Регионы. Выходим в центры своих городов и рассредоточиваемся. Вы лучше нас знаете самые сложные для силовиков места на ваших улицах», – говорится в сообщении.

Жителям Минска советуют избегать выхода на проспект Независимости и улицы, где «вас могут взять в капкан». Им также советуют «вставать в сцепки», исполняя при этом песни, чтобы поднять боевой дух, а «также отступать и перегруппировываться», «максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки», но не прибегать к насилию по отношению к силовикам.

«Автомобилисты, блокируйте дороги! Вчера на отдельных улицах Минска именно простые водители фактически заблокировали передвижение спецтехники!» – говорится в сообщении.

С 12.00 по местному времени вторника, 11 августа, белорусов зовут на национальную всеобщую забастовку, целью которой являются «свободные выборы и освобождение политических заключенных».

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД Белоруссии эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Польши, Чехии и с Украины.