Белоруссия перешла на осадное положение Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа 10 августа 2020, 12:50

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Нечаев

«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов. В понедельник ЦИК Белоруссии сообщил о предварительных итогах президентских выборов. По данным избиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались массовые столкновения с ОМОНом и беспорядки. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Позже МВД Белоруссии опровергло гибель участника протеста и привело свои данные о пострадавших и задержанных. Все это вызвало бурную реакцию в западных СМИ. «В день выборов армия была выведена на улицы белорусских городов, а активисты оппозиции арестованы», – пишет ведущая польская газета Rzeczpospolita. По мнению издания, «учитывая, что имперская Россия является альтернативой президенту, который находится у власти с 1994 года, Белоруссии есть что терять». «Только с Польшей товарооборот в прошлом году составил более 3 млрд долларов. Есть и более амбициозные проекты. С тех пор как Россия закрыла кран с дешевой нефтью, власти Минска усиленно искали альтернативных поставщиков. Ведутся предварительные переговоры о поставках нефти с Варшавой. Но здесь ключевым является политический диалог, который будет трудно поддерживать, если Лукашенко выберет силовое решение», – подчеркивает Rzeczpospolita. При этом депутат польского сейма Роберт Тышкевич заявил, что Варшава и «никто в мире» не верит победе Александра Лукашенко. По мнению депутата, Польша «должна вернуться к роли посла свободной и демократической Белоруссии». «Мы много лет исполняли роль посла Белоруссии в Европе, но в последнее время эта роль, к сожалению, ослабла. Есть необходимость, чтобы Польша задавала тон политике Европейского союза в отношении Белоруссии», – заключил Тышкевич. В то же время The New York Times пишет, что Лукашенко «не справился с пандемией коронавируса, оттолкнул своего давнего союзника и столкнулся с крупнейшими за последние десятилетия антиправительственными протестами». «Бывший управляющий колхозом пользовался подлинной поддержкой в начале своего правления, сохраняя многие аспекты советской экономики. Это позволило Белоруссии избежать хаоса, который пережили Россия и Украина. Но поскольку Россия все менее охотно финансирует Белоруссию – ее экономика резко упала, а вместе с ней и популярность господина Лукашенко», – добавляет издание. «Однако столкнувшись с крупнейшим проявлением инакомыслия за 26 лет автократического правления, он надеялся вернуть свою беспокойную страну к предсказуемым политическим ритмам, которые удерживали его у власти», – отмечает NYT. «Столкновения с полицией были одними из самых крупных в истории страны. На фотографиях видно, как медики оказывают первую помощь демонстрантам. Фотограф AP был доставлен в больницу после того, как омоновцы избили его до потери сознания в полицейском фургоне», – вторит американцам британская газета The Guardian. «Это, безусловно, самый большой протест, который я когда-либо видел в Белоруссии с тех пор, как Лукашенко пришел к власти. Мне кажется, что вся страна действительно выступает за перемены», – сказал изданию профессор Университета Альберты Дэвид Марплс. Он отметил, что ситуация в республике ставит вопрос о лояльности силовиков и о том, не поддастся ли Лукашенко волнению, если почувствует угрозу со стороны протестующих. «Мы действительно не знаем, насколько он храбрый. Он никогда не был в ситуации, когда ему нужно было быть храбрым», – сказал Марплс. В свою очередь немецкое издание Der Spiegel в статье под названием «Кровавая ночь выборов в Белоруссии» назвало события в Минске «жестоким нападением» силовиков, которые «применили водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты». «Десятки тысяч людей протестовали против фальсификации выборов в ходе общенациональных демонстраций. В воскресенье вечером произошли кровавые столкновения с полицией. Было много раненых. По сообщениям активистов группы «Весна 96», погиб мужчина. Протестующий был сбит автозаком и убит», – пишет немецкое СМИ. «Ранее Лукашенко, которого считают «последним диктатором в Европе», пригрозил использовать вооруженные силы для сохранения своей власти. Смертная казнь в Белоруссии до сих пор приводится в исполнение», – напоминает Der Spiegel. На эту тему Между тем французские СМИ предполагают, что 9 августа 2020 года наверняка «останется в книгах белорусской истории». «Если не для того, чтобы олицетворить дату конца правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишет Le Monde По мнению издания, «ярость охватила белорусов в воскресенье вечером, еще до официального объявления результатов», потому что «бывший управляющий колхозом» мог одержать шестую подряд победу на выборах. «Но используя металлические мусорные баки, демонстранты пытались возвести баррикады, обещая битву на истощение против силы, которую они больше не боятся», – отмечает издание. «Лукашенко цепляется за власть в Белоруссии на фоне массовой мобилизации оппозиции, – соглашается с другими СМИ испанская El Pais. – 65-летний президент удержал власть благодаря репрессиям в отношении оппозиции и политике твердой руки. Но многие белорусы хотят таких перемен, которые Лукашенко не может дать». «Несмотря на победу, Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным. Его связи с Россией, традиционным союзником, стали более хрупкими, а напряженность и подозрения по поводу результатов голосования никак не помогут его связям со странами Запада», – резюмирует El Pais.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях