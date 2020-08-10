Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

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10 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
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Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
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Биолог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным Валерий Шарифулин/ТАСС
«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...

Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
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Гражданин обязан быть философом

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Это мы своим действием и бездействием, вовлеченностью и равнодушием формируем правовую «картину мира». Как разумные и свободные существа, несущие ответственность – и за действие, и за бездействие. В том числе в интеллектуальной сфере. Подробности...
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
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    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

    El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным    10 августа 2020, 12:50
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.

    В понедельник ЦИК Белоруссии сообщил о предварительных итогах президентских выборов. По данным избиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

    Сразу после закрытия участков в Минске и других городах начались массовые столкновения с ОМОНом и беспорядки. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Позже МВД Белоруссии опровергло гибель участника протеста и привело свои данные о пострадавших и задержанных. Все это вызвало бурную реакцию в западных СМИ.

    «В день выборов армия была выведена на улицы белорусских городов, а активисты оппозиции арестованы», – пишет ведущая польская газета Rzeczpospolita. По мнению издания, «учитывая, что имперская Россия является альтернативой президенту, который находится у власти с 1994 года, Белоруссии есть что терять».

    «Только с Польшей товарооборот в прошлом году составил более 3 млрд долларов. Есть и более амбициозные проекты. С тех пор как Россия закрыла кран с дешевой нефтью, власти Минска усиленно искали альтернативных поставщиков. Ведутся предварительные переговоры о поставках нефти с Варшавой. Но здесь ключевым является политический диалог, который будет трудно поддерживать, если Лукашенко выберет силовое решение», – подчеркивает Rzeczpospolita.  

    При этом депутат польского сейма Роберт Тышкевич заявил, что Варшава и «никто в мире» не верит победе Александра Лукашенко. По мнению депутата, Польша «должна вернуться к роли посла свободной и демократической Белоруссии». «Мы много лет исполняли роль посла Белоруссии в Европе, но в последнее время эта роль, к сожалению, ослабла. Есть необходимость, чтобы Польша задавала тон политике Европейского союза в отношении Белоруссии», – заключил Тышкевич.

    В то же время The New York Times пишет, что

    Лукашенко «не справился с пандемией коронавируса, оттолкнул своего давнего союзника и столкнулся с крупнейшими за последние десятилетия антиправительственными протестами».

    «Бывший управляющий колхозом пользовался подлинной поддержкой в начале своего правления, сохраняя многие аспекты советской экономики. Это позволило Белоруссии избежать хаоса, который пережили Россия и Украина. Но поскольку Россия все менее охотно финансирует Белоруссию – ее экономика резко упала, а вместе с ней и популярность господина Лукашенко», – добавляет издание.

    «Однако столкнувшись с крупнейшим проявлением инакомыслия за 26 лет автократического правления, он надеялся вернуть свою беспокойную страну к предсказуемым политическим ритмам, которые удерживали его у власти», – отмечает NYT.

    «Столкновения с полицией были одними из самых крупных в истории страны. На фотографиях видно, как медики оказывают первую помощь демонстрантам. Фотограф AP был доставлен в больницу после того, как омоновцы избили его до потери сознания в полицейском фургоне», – вторит американцам британская газета The Guardian.

    «Это, безусловно, самый большой протест, который я когда-либо видел в Белоруссии с тех пор, как Лукашенко пришел к власти. Мне кажется, что вся страна действительно выступает за перемены», – сказал изданию профессор Университета Альберты Дэвид Марплс. Он отметил, что ситуация в республике ставит вопрос о лояльности силовиков и о том, не поддастся ли Лукашенко волнению, если почувствует угрозу со стороны протестующих.

    «Мы действительно не знаем, насколько он храбрый. Он никогда не был в ситуации, когда ему нужно было быть храбрым», – сказал Марплс.

    В свою очередь немецкое издание Der Spiegel в статье под названием «Кровавая ночь выборов в Белоруссии» назвало события в Минске «жестоким нападением» силовиков, которые «применили водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты».

    «Десятки тысяч людей протестовали против фальсификации выборов в ходе общенациональных демонстраций. В воскресенье вечером произошли кровавые столкновения с полицией. Было много раненых. По сообщениям активистов группы «Весна 96», погиб мужчина. Протестующий был сбит автозаком и убит», – пишет немецкое СМИ.  

    «Ранее Лукашенко, которого считают «последним диктатором в Европе», пригрозил использовать вооруженные силы для сохранения своей власти. Смертная казнь в Белоруссии до сих пор приводится в исполнение», – напоминает Der Spiegel.

    Между тем французские СМИ предполагают, что 9 августа 2020 года наверняка «останется в книгах белорусской истории». «Если не для того, чтобы олицетворить дату конца правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишет Le Monde.

    По мнению издания, «ярость охватила белорусов в воскресенье вечером, еще до официального объявления результатов», потому что «бывший управляющий колхозом» мог одержать шестую подряд победу на выборах. «Но используя металлические мусорные баки, демонстранты пытались возвести баррикады, обещая битву на истощение против силы, которую они больше не боятся», – отмечает издание.

    «Лукашенко цепляется за власть в Белоруссии на фоне массовой мобилизации оппозиции, – соглашается с другими СМИ испанская El Pais. – 65-летний президент удержал власть благодаря репрессиям в отношении оппозиции и политике твердой руки. Но многие белорусы хотят таких перемен, которые Лукашенко не может дать».

    «Несмотря на победу, Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным. Его связи с Россией, традиционным союзником, стали более хрупкими, а напряженность и подозрения по поводу результатов голосования никак не помогут его связям со странами Запада», – резюмирует El Pais.


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