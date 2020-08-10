Польский депутат: Никто в мире не поверит в победу Лукашенко

Варшава и «никто в мире» не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, заявил депутат польского сейма Роберт Тышкевич.

«Никто в это не верит. Это самая большая в истории Белоруссии фальсификация. Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это. Сложно представить, что Лукашенко вообще мог выиграть, тем более с таким результатом», – сказал Тышкевич, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, Польша «должна вернуться к роли посла свободной Белоруссии, демократической Белоруссии». «Мы много лет исполняли роль посла Белоруссии в Европе, но в последнее время эта роль, к сожалению, ослабла. Есть необходимость, чтобы Польша задавала тон политике Европейского союза в отношении Белоруссии», – заключил Тышкевич.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.