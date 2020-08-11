Александр Коц: «Молотовы» и баррикады в Минске - это почерк киевского Майдана

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Александр Коц: «Молотовы» и баррикады в Минске - это почерк киевского Майдана

       11 августа 2020, 17:00
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин

    «Я такого не видел ни в Египте, ни в Ливии, ни в Сирии. Поражает работоспособность минских «баррикадников»: милиция разбирает сооружение, отступает, они возвращаются и снова возводят. И так раза три-четыре за ночь», – сказал газете ВЗГЛЯД военкор «Комсомолки» Александр Коц, говоря о сходстве и различии протестов на Украине и в Белоруссии.

    «В отличие от киевского Майдана, в Минске нет видимого центра управления, географической привязки к точке, где люди могли бы собираться, делая протест постоянным, – сказал Александр Коц. – Здесь возмущение «вспыхивает» одновременно в разных частях города. Трудно понять, это иная технология организации или спонтанные действия, но это работает. МВД вынуждено задействовать большие силы в разных, заранее непредсказуемых направлениях».

    При этом собеседник усомнился, что протесты координируются через телеграмм-каналы – интернет в Минске практически не работает. «Черты, сходные с Майданом, начали проявляться только вчера: в милицию полетели «коктейли Молотова», это тревожный признак. Пока это «проба пера», но я помню по киевским событиям – производство бутылок с зажигательной смесью быстро выходит на поток», - отметил Александр Коц.

    Также, минские протестующие, по примеру киевских, начали применять против правоохранителей фейерверки, продолжил собеседник. Наблюдалось изготовление самоделок, когда фейерверки связывают пучками, оснащая поражающими элементами. «Убить – не убьет, но покалечить может. И это вторая неприятная реминисценция. Баррикады – тоже киевский «почерк». Я такого не видел ни в Египте, ни в Ливии, ни в Сирии. Поражает работоспособность минских «баррикадников»: милиция разбирает сооружение, отступает, они возвращаются и снова возводят. И так раза три-четыре за ночь», - поделился журналист.

    Говоря об отъезде в Литву Светланы Тихановской, Александр Коц предположил, что это не скажется на ходе протестов, потому что хоть она и была единым протестным кандидатом, никаким организационным авторитетом не пользовалась. По словам собеседника, Тихановская правильно сделала, поскольку с одной стороны ей грозит уголовное преследование, а с другой – она могла стать «сакральной жертвой» сил, которые работают на радикализацию протеста.

    «Сведений о судьбе 33 задержанных граждан России у меня нет. Думаю, пока не кончатся беспорядки, они так и будут сидеть в СИЗО в качестве заложников, предмета торга Лукашенко не только с Россией, но и с Западом по теме признания результатов выборов», – отметил военкор.

    По поводу задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова Александр Коц подтвердил, что он выпущен на свободу, переночевал в российском посольстве, связался с женой и должен быть сегодня переправлен домой. «Работать ему здесь не дадут, но спасибо хоть не «посадили», – резюмировал собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

    В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан, несогласных с официальными итогами голосования. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

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