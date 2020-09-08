Лукашенко отказался уходить «просто так»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, просто так не собирается покидать свой пост, иначе его сторонников станут «резать».

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Белаоусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду моих сторонников будут резать!» – передает слова главы республики главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале.

Кроме того, Лукашенко назвал условие проведения в стране досрочных выборов. «Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», – заявил глава государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.