Лукашенко встретился с оппозицией в СИЗО КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько часов провел в следственном изоляторе, общаясь с членами координационного совета оппозиции.

Глава белорусского государства четыре с половиной часа обсуждал с ними конституционную реформу страны, сообщает Telegram-канал «Пул первого». «Конституцию на улице не напишешь», – сказал президент в ходе беседы.

Отмечается, что целью Лукашенко было узнать мнения всех по поводу предстоящей реформы. «Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», – отмечается в сообщении.

После выборов президента Белоруссии по всей стране начались массовые протестные акции. Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.

Напомним, идею конституционной реформы в Белоруссии также поддерживал российский лидер Владимир Путин. Сам Лукашенко отмечал, что в случае такой реформы необходимо в ней прописывать выборы президента.