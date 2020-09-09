Лукашенко заявил, что он и его дети не уедут из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не бежал из страны и бежать не собирается, его дети тоже никуда не поедут.

Лукашенко заявил в интервью российским телеканалам, что он «не трус», передает РИА «Новости».

«То есть никуда я не бежал, и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут», – подчеркнул он.

Глава республики отметил, что «некоторые политические, особенно представители политических партий отдельных (...) в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти». Он согласился с этой позицией, но добавил, что «при этом надо помнить – и Россия, и Белоруссия, пример тому Украина, это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями».

«В этом его сила. Но, наверное, не такие полномочия, которыми обладает белорусский президент», – сказал Лукашенко.

Также он заявил, что склонен провести в стране досрочные президентские выборы, но о точном времени говорить рано. При этом они должны пройти раньше, чем парламентские.

«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента», – отметил Лукашенко.

По мнению президента, «надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти», и «парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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