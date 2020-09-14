Песков: Новый кредит Белоруссии нельзя трактовать как «вмешательство» Москвы

Российский кредит Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Белоруссии], мы категорически против этого», – передает ТАСС сообщение представителя Кремля.

При этом Песков уточнил, что Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 млрд долларов, часть пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть – новые средства.

«Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит - 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства», – передает РИА «Новости» его слова.

Также сообщается, что Путин поддержал идею Лукашенко по проведению конституционной реформы в Белоруссии, тот в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений.

«Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений», – сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что говорить о создании совместных предприятий России и Белоруссии преждевременно, как подписание документов не является самоцелью, главное – увеличить товарооборот.

«Документы – это не самоцель. Самоцелью является придание дополнительного импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Мы являемся двумя ближайшими партнерами», – отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, будут ли на этой базе созданы совместные предприятия, Песков сказал, что «об этом говорить сейчас невозможно».

«Это же вопрос, скажем так, это скорее уже следствие оптимизации торгово-экономического сотрудничества», – отметил пресс-секретарь российского президента.

При этом на вопрос, будет ли это такая же схема, как идея создать Объединенную авиастроительную корпорацию между Украиной и Россией при президенте Украине Януковиче, он ответил отрицательно.

«Нет, это другая схема», – сказал он.

Ранее сообщалось, что общение президентов России и Белоруссии проходило с глазу на глаз, лидеры поручили организовать встречу глав регионов России и Белоруссии.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

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