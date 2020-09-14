В Кремле раскрыли итоги встречи Путина и Лукашенко

Общение президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходило с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В частности, по его словам, лидеры поручили организовать встречу глав регионов России и Белоруссии.

«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков напомнил, что этой встрече предшествовали достаточно обстоятельные переговоры российских и белорусских делегаций: Минск посещал премьер-министр России Михаил Мишустин, из Белоруссии в Москву также приезжали делегации по линии различных ведомств.

«Поэтому президенты, собственно, основывали свой разговор на скрупулезно проделанной работе по линии двух сторон. Конечно, в первую очередь обсуждали двусторонние связи, торгово-экономическую кооперацию», – рассказал представитель Кремля.

По его словам, по итогам переговоров Путин и Лукашенко дали поручение в ближайшее время организовать встречу глав регионов двух стран. «Есть планы о проведении этого мероприятия (форума регионов – прим. ВЗГЛЯД) в конце сентября. Сроки будут уточняться», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что диалог по линии регионов представляется двум президентам чрезвычайно важным. «Для этого также президенты условились в плане подготовки этого форума организовать встречу между отдельными руководителями регионов. Такая встреча будет в ближайшее время организована», – отметил Песков.

Кроме того, Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Песков отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

Также, сообщил Песков, Путин и Лукашенко поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами. «Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, то есть, по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

По его словам, «руководители ведомств в ближайшее время начнут предметный и конкретный, оперативный разговор на эту тему».

В ходе переговоров обсуждались и вопросы поставок энергоносителей. На вопрос, каков результат этих обсуждений, Песков отметил: «Конструктивный».

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».