Лукашенко выразил желание держаться ближе к «старшему брату – России»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

Особенно это касается экономики, добавил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Белорусский президент также затронул тему иностранного вмешательства в ситуацию в республике.

«Ну продемонстрировали свою решимость, что если там за пределами белорусских границ кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы – это границы Союзного государства», – заявил Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян, поддержавших Белоруссию в поствыбороное время.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить – это естественно, все это прекрасно понимают, – поблагодарить не за то, что мы [с вами] исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время», – сказал он.

Он пообещал подробно информировать Путина о происходящем в республике.

По мнению Лукашенко, события в Белоруссии необходимо также обсудить в рамках других объединений.

«Это нам урок, не только Белоруссии и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕврАзЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить», – сказал он.

В понедельник в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Переговоры лидеров проходили в формате «один на один», лидеры обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений.