Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко начались в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Переговоры начались», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Напомним, Лукашенко прибыл в Сочи на рабочую встречу с Путиным. Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов.

Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один». Ожидается, что лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе.

По словам Пескова, подписания документов по итогам встречи президентов России и Белоруссии не планируется.

На фоне переговоров лидеров экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что все подписанные с Лукашенко договоры не имеют законной силы и «будут пересмотрены новой властью».