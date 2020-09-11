Кремль подтвердил визит Лукашенко в Россию 14 сентября

Кремль подтвердил визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября, подписания документов по итогам его встречи с президентом Владимиром Путиным не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «визит Лукашенко действительно состоится в понедельник, 14 сентября». Это будет «рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным», передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос о том, планируется ли подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции, он ответил отрицательно.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать», – добавил он.

Представитель Кремля также подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Лукашенко на предстоящей встрече обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии.