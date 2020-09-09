В Кремле раскрыли темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко в Москве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на предстоящей встрече в Москве обсудят целый комплекс торгово-экономических вопросов, в том числе тему реструктуризации госдолга Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что «на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий – то есть целый комплекс торгово-экономических отношений», передает ТАСС.

«Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед Россией, он ответил: «Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось».

Напомним, 4 сентября президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Минск, а также предстоящий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

В конце августа президенты России и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

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