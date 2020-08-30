Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Президенты России и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения по телефону (ему сегодня исполнилось 66 лет) и договорился с ним о встрече в российской столице, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что точная дата встречи президентов будет определяться дополнительно, передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает выборы в Белоруссии состоявшимися. До этого он по просьбе Александра Лукашенко сформировал силовой резерв для возможной помощи Белоруссии в урегулировании протестных акций.