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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
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    Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае    28 августа 2020, 08:34
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин,
    Иван Абакумов

    Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске?

    В четверг Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, если такая необходимость возникнет.

    Российский президент пояснил, что резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Путин обрисовал подобную ситуацию: экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, приступают «просто к разбою» – поджогам машин, домов, банков, к попыткам захватов административных зданий и т.д. Путин отметил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять извне ради определенных политических интересов.

    «На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны – и европейские, и американцы», – указал президент России.

    Глава государства напомнил о том, что у России есть обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. В рамках Договора о Союзном государстве, и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства – члены этих организации должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности, отметил Путин. Он сообщил, что в недавнем разговоре с Лукашенко заверил: Россия исполнит все свои обязательства.

    На слова Путина незамедлительно отреагировали как на Западе, так и в самопровозглашенном штабе белорусской оппозиции. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что России необходимо отказаться от своих обязательств перед Белоруссией в рамках ОДКБ и Союзного государства. Участие российских правоохранителей в обеспечении порядка в Белоруссии было бы «враждебным актом» и нарушением международного права и прав человека, – цитировал Моравецкого ТАСС.

    Координационный совет (КС) белорусских оппозиционеров выпустил заявление, в котором назвал «недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси». «Это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», – утверждают в КС.

    Было бы обращение, а статьи найдутся

    Белорусские оппозиционеры лукавят, когда пишут в своем заявлении, что «основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение», отмечают эксперты. «Президент России сослался на норму Договора об ОДКБ – статью 2, которая предусматривает оказание помощи не только в случае внешней агрессии, но и в случае угрозы внутренней стабильности», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Собственно Путин обозначил эти угрозы, а также перечень событий, в случае которых Россия может вмешаться –

    захват административных зданий, поджоги, разбои и так далее», – указал Минченко.

    Добавим, что в Договоре о Союзном государстве России и Белоруссии прописано, что «обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью» (а разбой, вандализм, попытки свержения власти – уголовные преступления) входит в список общих задач обоих государств.

    Упомянутые положения договоров об ОДКБ и Союзном государстве до сих пор ни разу не применялись, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «В случае если обращение со стороны Республики Беларусь об оказании помощи будет направлено России, нам придется его рассмотреть», – пояснил депутат. «Статус российских правоохранителей на территории республики в таком случае должен быть установлен белорусским государством. В Союзном договоре указана лишь возможность обращения, детали и функции не расписаны», – указал собеседник.

    Понадобится совместный приказ двух МВД

    В действующем законе «О полиции» говорится – по решению президента полицейские могут участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Сложность в том, что на практике участие МВД России в международных полицейских операциях проходило под эгидой ООН или ОБСЕ, пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов.

    Участие российских правоохранителей в поддержании порядка в Белоруссии должно быть прописано в соглашении двух стран, которое должно базироваться на Союзном договоре или Договоре об ОДКБ, сказал собеседник. «На основании этого соглашения МВД двух стран издают совместный приказ», – пояснил Ворожцов. В этом приказе, собственно и должен быть очерчен круг обязанностей российских правоохранителей, отметил собеседник.

    Ворожцов предположил: российский резерв может понадобиться в случае простой нехватки белорусских правоохранителей при обеспечении порядка на митингах (например, в оцеплении) и при пресечении беспорядков. «Вполне возможно, что в совместном приказе функции и прерогативы белорусских силовиков и их российских коллег будут разграничены»,  – пояснил эксперт.

    «Главная задача силовых подразделений – поддержание общественной безопасности и пресечение экстремистских выходок. Возможны различные меры – от отсечения агрессивно настроенных людей от основной массы мирных участников акций, до (в случае массовых беспорядков) масштабного применения специальных средств – дубинок, водометов и так далее, – пояснил газете ВЗГЛЯД ветеран украинского спецподразделения «Беркут», ныне депутат Народного совета ДНР Юрий Сивоконенко. – Главное не допустить промедления, подобного тому, что было в Киеве, которое может оказаться преступным».

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    Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?


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    «На территории другой страны российские полицейские действуют в соответствии с законодательством этой страны, если оно не противоречит законам Российской Федерации», – уточнил генерал-майор Ворожцов. В случае с Белоруссией права и обязанности правоохранителей прописаны в законе «Об органах внутренних дел», где говорится о применении правоохранителями спецсредств и боевой техники.

    Там же предусмотрена ответственность милиционеров и бойцов ОМОНа за злоупотребление полномочиями. За превышение, сопряженное с насилием, мучением и даже оскорблением потерпевшего, либо за злоупотребление оружием или спецсредствами по статье 426 белорусского УК может грозить срок от 3 до 10 лет.

    Россия вмешается, если протест перерастет в мятеж

    «Думаю, что России надо поддержать белорусских правоохранителей. Ведь в Минске полная аналогия с киевским майданом 2014 года – очень похожи скачущие и скандирующие оппозиционеры. Видно, что и кукловоды те же», – отметил Сивоконенко. «То, что происходит сейчас в Белоруссии, угрожает не только белорусско-российским отношениям, это угроза всему русскому миру. Необходимо действовать», – подчеркнул экс-сотрудник «Беркута».

    Впрочем, как отмечает политолог Минченко, пока что Россия лишь обнародовала предупреждение – белорусские оппозиционеры не должны пытаться свергнуть власть силой, как это произошло на Украине. «Там все началось как раз с захвата административных зданий, региональных органов власти и отделов правоохранительных органов, где есть оружейные комнаты, – напомнил эксперт. – Именно эти действия президент обозначил как недопустимые, и именно в этом случае Россия может вмешаться».

    «Если говорить о гипотетическом сценарии, то сам факт вмешательства российских силовиков, совершенно очевидно, нарастит антирейтинг России внутри Белоруссии. Это существенный риск, и он при принятии решений безусловно будет учитываться», – подчеркнул Минченко. 

    «В первую очередь, заявление российского президента - это предостережение и для внешних игроков, и для внутренних белорусских радикалов, которые хотели бы незаконными методами попытаться свергнуть Лукашенко», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    Вместе с тем, Путин в своем интервью подчеркнул, что Москва рассчитывает на мирное разрешение белорусского кризиса, заметил эксперт. «Наш президент указал, что Лукашенко готов к проведению конституционной реформы, к новым выборам парламента и президента», – уточнил Данилин. По сути дела, Москва предложила Белоруссии приблизительный набросок действий по урегулированию кризиса в предстоящее время, чтобы не потребовалась силовая помощь, полагает политолог.

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