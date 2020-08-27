Путин заявил о российском резерве правоохранителей для помощи Белоруссии

Президент России Владимир Путин про просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, об этом глава государства сказал в интервью на телеканале «Россия 1».

«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – передает слова Путина РИА «Новости».

«Он [резерв сотрудников правоохранительных органов] не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», – пояснил президент.

Глава государства оценил слова Лукашенко о том, что когда речь идет о военной составляющей, у Минска есть договор с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ, а также, что Лукашенко якобы договорился с Путиным об оказании Минску помощи при первой необходимости. Российский лидер пояснил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности.

«Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника – Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», – уточнил глава государства.

«Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», – добавил Путин.

Между тем Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя сдержанно. «Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. (…) Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем», – отметил он.

«Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности», – сказал Путин.

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы», – добавил он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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