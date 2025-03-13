Эксперты: Возвращением Крыма Россия доказала способность отстаивать национальные интересы

Политолог Данилин: Воссоединение с Крымом стало символом возрождения России

Tекст: Олег Исайченко

«В 2014 году произошло историческое событие – Крым вошел в состав России, начавшей битву за суверенитет на международной арене. И мы в ней побеждаем», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. По его словам, защита соотечественников в ходе СВО стала логичным продолжением борьбы государства за свои интересы.

Российские власти за 11 лет сделали в Крыму больше, чем Украина с момента распада СССР, напомнил эксперт. «Благодаря России в регионе появилась новая инфраструктура: дороги, Крымский мост, международный аэропорт им. Айвазовского. Восстановлен знаменитый «Артек», построены и модернизированы десятки школ», – перечислил лишь некоторые достижения политолог.

С приходом России качество жизни в регионе улучшилось, подтвердил Михаил Развожаев, губернатор Севастополя. Так, например, за 11 лет население города прибавило 43%, ВРП вырос в 10 раз – до 301,9 млрд рублей, промышленное производство увеличилось в 2,5 раза, собственные доходы превысили 36 млрд рублей, и поступило 237 млрд частных инвестиций. Помимо этого, власти утвердили новую строительную конституцию города, приняли генплан развития до 2046 года, поработали вместе с военными систему безопасности, указал он.

Что немаловажно, 70% россиян чувствуют положительные эмоции при мысли о возвращении Крыма, добавил Михаил Мамонов, глава Департамента политических исследований ВЦИОМ. По его словам, 56% респондентов говорят о гордости, 14% – о восхищении, 86% положительно оценивают вхождение полуострова в состав РФ, а 84% согласны с тем, что 11 лет назад Россия доказала способность отстаивать свои национальные интересы.

Вместе с тем, Крым и Севастополь имеют для России сакральное значение, подчеркнул Александр Рудаков, кандидат исторических наук. «Мы гордимся музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес». Проект не только реализован и успешно развивается, но и радикально изменил систему духовно-исторических сакральных координат в масштабе страны. Это действительно новая общенациональная святыня и место паломничества», – сказал эксперт.

Полуостров – это место самоопределения России как государства-цивилизации, заметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Здесь возведены города-крепости Севастополь и Керчь. История региона связана с именами великих русских полководцев и флотоводцев: Александром Суворовым, Федором Ушаковым, Павлом Нахимовым», – добавил докладчик.

«События 2014 года стали основой для роста патриотического сектора гражданского общества Крыма. Спустя 11 лет после Русской весны в регионе сформировалась новая социокультурная реальность, общество стало строиться на более здравых патриотических основах», – резюмировал Иван Мезюхо, глава крымского Центра политического просвещения.