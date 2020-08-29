Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Москва исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись, заявил президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», – приводит слова президента России РИА «Новости».

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД ЕС предостерег Россию от вмешательства в дела Белоруссии.

Ранее В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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