В ЕС предостерегли Россию от вмешательства в дела Белоруссии

Евросоюз ожидает, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира о создании резерва сотрудников российских правоохранительных органов для стабилизации ситуации в Белоруссии при необходимости.

«Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Белоруссии – это внутреннее дело Белоруссии, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России», – передает его слова ТАСС.

«Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать «второй Украиной». Белоруссия – это не о геополитике, это о демократии. Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе – к России или к Евросоюзу», – добавил Боррель.

Ранее президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей для содействия Минску в контроле над протестными акциями.

При этом в Кремле исходят из того, что Белоруссия не столкнется с крайней ситуацией и резерв правоохранителей не понадобится.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что Россия намерена поддерживать братский белорусский народ.