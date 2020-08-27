Лавров заявил о неизменной союзнической поддержке белорусского народа

Россия намерена поддерживать братский белорусский народ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров в ходе разговора информировал Макея о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте МИД.

Оба министра подчеркнули «необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике».

«Подтверждена недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации ситуации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. С российской стороны было заявлено о неизменной союзнической поддержке братского белорусского народа», – говорится в сообщении.

Также главы ведомств обсудили текущее взаимодействие министерств и хода реализации программы согласованных действий в области внешней политики Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация в Белоруссии выравнивается, но избирательность в оценках действий белорусской оппозиции за рубежом наводят на мысль, что процессами в стране хотят управлять.

Ранее Лавров заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны. МИД также сообщал, что есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.