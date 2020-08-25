Лавров: Белорусской оппозицией руководят с Запада

Белорусской оппозицией руководят западные страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве.

«Считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», – заявил Лавров в интервью на Первом канале. Ответы министра опубликованы на сайте МИД.

Он добавил, что в диалоге с Биганом заявил об опасности провоцирования насилия извне в республике, и призвал его, чтобы позитивные тенденции мирных митингов, которые наблюдаются в Минске и других городах страны, продолжались.

«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения», – указал он.

Министр подчеркнул, что для разжигания антироссийских настроений в Белоруссии нет объективных причин.

Лавров отметил, что в ходе диалога обратил внимание Бигана на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в стране.

«Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период – инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления», – указал министр.

Он добавил, что белорусы сами способны определить, кто будет участвовать в национальном диалоге, и те формы, какими должен быть организован этот диалог.

Биган в ходе переговоров заверил, что Вашингтон не заинтересован в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.

Лавров отметил, что Москву, как и сам Минск интересует, насколько легитимно был сформирован координационный совет оппозиции.

«Мы привлекли внимание заместителя Госсекретаря США Бигана к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включенные в состав этого совета персонажи вышли из него. Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать. Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета», – указал глава МИД.

Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской 14 августа заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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