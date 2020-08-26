Москва заявила о достаточных доказательствах вмешательства Запада в дела Белоруссии

Есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы видим то, что делают государства Прибалтики, видим то, что делает Польша, то, что делает целый ряд других государств Европейского союза. И даже НАТО. Мы видим позицию Соединенных Штатов Америки. <...> Вмешательство во внутренние дела суверенного государства – мы так это и квалифицируем. Доказательной базы более чем достаточно», – сказала она, комментируя ситуацию в Белоруссии.

Захарова также заявила, что общественные деятели Белоруссии могут обратиться к России через посольство.

«Если есть какие-то желания, стремления, чаяния у любых общественных организаций [Белоруссии] пообщаться с кем-то из сопредельных или других государств, для этого существует наше посольство и не только наше», – заявила Захарова в эфире «России 1», передает ТАСС.

В среду нобелевский лауреат и член оппозиционного координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что оппозиции может понадобиться помощь из России.

Также экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявляла, что время для разговора с Россией пока не пришло, но белорусская оппозиция открыта для диалога.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны.