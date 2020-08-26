Тихановская высказалась о возможности переговоров с Россией

Время для разговора с Россией пока не пришло, но белорусская оппозиция открыта для диалога, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», – заявила она в интервью французской газете Monde, передает РИА «Новости».

Ранее Тихановская заявляла, что в случае прихода к власти оппозиции Белоруссия продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией.

В понедельник член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко отметил, что ни одна политическая сила в Белоруссии не выступит за ухудшение отношений с Россией.

Также накануне замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что протестные акции в Белоруссии вовсе не отражают выбор между ориентацией республики на Россию или ЕС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД