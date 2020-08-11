ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

Евросоюз не считает президентские выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Выборы [в Белоруссии] не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов», – передает ТАСС заявление, согласованное с главами МИД всех 27 стран ЕС.

«Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам», – цитирует документ РИА «Новости».

«Без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения ЕС с Белоруссией могут ухудшиться», – отмечается в заявлении.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что выборы в Белоруссии не были справедливыми. «Государственное насилие и подавление свобод и прав недопустимы», – подчеркнула она.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Протесты продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.