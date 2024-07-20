От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?3 комментария
В Белоруссии вынесли смертный приговор немецкому наемнику
Белорусский суд приговорил к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России, пишет The Guardian.
Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм», передает Ura.ru.
По информации издания, Кригеру оказывается консульская поддержка. Отмечается, что это первый случай в стране, когда человека осуждают за наемническую деятельность.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил смертную казнь за покушение на теракт.