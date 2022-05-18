|
|
Лукашенко разрешил смертную казнь за покушение на теракт
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
«В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела – до отмены смертной казни – за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 124 («акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации»), ч. 3 ст. 126 («акт международного терроризма»), ч. 3 ст. 289 («акт терроризма») и ч. 2 ст. 359 («акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля») настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления», – передает РИА «Новости» текст закона, который вносит поправки в уголовный кодекс страны.
В документе отмечается, что «смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 124, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359 настоящего кодекса».
«Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования», – говорится в документе.
Ранее соответствующий законопроект приняли обе палаты белорусского парламента. Документом предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.
В пресс-службе нижней палаты парламента ранее подчеркивали, что «проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью».
Напомним, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это может дать возможность восстановить ряд важных институтов. Например, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления.
Зампостпреда при ООН: Боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен без условий
|
|
Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.
«Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] «Азов» сдались без условий», – отметил Полянский по-английски, передает ТАСС.
Так российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что «Украина завершила «боевую миссию» в Мариуполе», а военные «были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев» на «Азовстали».
Ранее Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки сдались 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.
Ранее сообщалось, что колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен боевиками с завода «Азовсталь» в сопровождении бронетехники выдвинулась к выезду из Мариуполя.
Эксперт объяснил массовое возвращение в Россию уехавших ранее IT-специалистов
|
|
«Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне», – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя соответствующее заявление Минцифры.
Глава Минцифры Максут Шадаев на просветительском марафоне общества «Знание» рассказал, что около 80 % уехавших из страны после начала спецоперации на Украине российских граждан, значимая часть из которых – IT-специалисты, вернулись после 15 мая на Родину.
«На мой взгляд, возврат российских граждан в Россию обусловлен тем, что они понимают, что в стране есть перспективы. Во-первых, тот пакет решений, который принят уже правительством, и дополнительные меры по поддержке отрасли, которые обсуждаются в Госдуме, в правительстве – невозможно игнорировать. Во-вторых, сейчас огромное окно возможностей, идет перезапуск отрасли. Нам как воздух нужны свои стартапы, у нас масса своих региональных, российских решений, а значит нужны специалисты», – говорит Малькевич.
Он подчеркивает, что в связи с реальным развитием отрасли в России есть перспективы. Поэтому ни о каких «шансах найти себя» на Западе речи быть не может. Конечно, существуют немногочисленные случаи, когда наши специалисты находят себе место в иностранных компаниях, однако сейчас даже самые большие корпорации на Западе переживают не лучшие времена. В пример Малькевич привел обвал акций американских компаний Netflix и Big Tech. Также собеседник напомнил, что американский сервис Twitter, который так и не был куплен предпринимателем Илоном Маском, потерял 20 % стоимости акций только на информации о фейковых аккаунтах.
«Перспектив в России однозначно больше, умные люди это понимают. Они, а это важно, не позволяли себе оскорбительных высказываний антироссийского характера, ничем себя не запятнали», – отмечает член ОП, добавляя, что за границей также нет привычного комфорта и доступного сервиса, который они получали, живя в Москве или Санкт-Петербурге.
Кроме того, эксперт не исключает, что у ряда граждан элементарно начали заканчиваться деньги, жизнь за границей оказалась не такой яркой, как они себе представляли. «Они сидят за рубежом, читают, что в России ожидается IT-бум, поэтому они просто не могут продолжать оставаться в стороне. Сейчас у них есть возможность не просто заскочить в последний вагон, а приехать и комфортно разместиться во втором, третьем, четвертом вагонах этого достаточно длинного поезда», – заключил Малькевич.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил распространить меры поддержки IT-специалистов на профильных педагогов, поскольку российская экономика нуждается как минимум еще в 1 млн специалистов в IT-сфере. Кроме того, депутат Госдумы Антон Горелкин призвал разрешить бесплатно получать второе высшее образование в IT.
Эксперт оценил опасность британских ракет для российских танков на Украине
|
|
«Мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя применение украинскими войсками британской ракеты Brimstone.
Еще несколько дней назад появились сообщения о том, что среди поставляемого на Украину странами НАТО оружия засветилась и английская ракета воздушного базирования MBDA Brimstone. Более того, в украинских соцсетях тиражируется видео, где эти ракеты залпом выпускаются с наземной установки – тентового грузовика вроде «Газели».
Теперь же стало известно, что польские вооруженные силы также заключили соглашение о закупке таких ракет. Предполагается, что ракетами Brimstone будут оснащены специально разрабатываемые Польшей противотанковые бронемашины. Ранее бронемашины (так называемые истребители танков), разрабатываемые в рамках программы Ottokar-Brzoza, планировалось оснастить противотанковыми ракетами израильского производства.
«Brimstone изначально разрабатывалась как противокорабельная ракета, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. – И ее главными целями планировались небольшие объекты вроде катеров. Ракета небольшая, весит менее 50 килограммов, ее БЧ содержит шесть килограммов взрывчатки. Однако для самолетов, находящихся на вооружении армии Украины, сколько бы их там ни осталось, эти ракеты не могут быть быстро адаптированы – а значит, их использование в штатном режиме исключено».
В итоге на данный момент украинские войска начали применять Brimstone с кустарной наземной платформы. Пока нет точной информации, каким образом украинские войска используют ее с наземного носителя, каким образом осуществляется ее программирование и целеуказание.
«Варианты наземного базирования Brimstone прорабатывались, – говорит Храмчихин. – И в частности, в той же Польше их испытывали на шасси БМП-1. Возможно, сейчас на Украине как-то используются именно эти наработки».
Российские военные, принимающие участие в спецоперации на Украине, уже знакомы с этой ракетой. В частности, в ряде анонимных телеграм-каналов публиковались и обнаруженные на Украине обломки этой ракеты, и даже целая, неразорвавшаяся – она оказалась в распоряжении российских сил на территории Запорожской области.
По маркировкам на найденных двигательных отсеках и на целой ракете, время выпуска используемых ВСУ Brimstone – 2001-2004 годы, то есть самые ранние образцы. А значит, в ближайшее время их в любом случае пришлось бы утилизировать. И выходит, что вся западная помощь Украине – это ликвидация устаревших резервов на базах хранения, для которых внезапно нашлось применение. Как заявил 3 мая на телеконференции перед Верховной радой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, планируется отправить на Украину несколько сотен этих ракет.
Хотя Brimstone и использовались в свое время в Ливии и Афганистане, но достоверных данных о достигнутых результатах нет. Насколько опасна может быть эта ракета для российских танков? Теоретически это вполне серьезное оружие. У ракеты есть собственная система наведения, позволяющая работать по принципу «выстрелил – забыл» и поражать движущиеся цели. Однако эксперт полагает, что и переоценивать возможности данного вида вооружений не стоит.
«Система наведения ракеты радиолокационная, рассчитанная на радиоконтрастные цели – соответственно, в открытом море ее использование может оказаться максимально эффективным. Но против наземных целей она наверняка уже не так хороша, и именно этим можно объяснить то, что ракета найдена в целом виде, – говорит Храмчихин. – Да и мощность ее боевой части мало подходит для поражения сильно бронированных целей, того же танка».
Остается добавить, что ракеты, скорее всего, были поставлены из запасов британской армии, а значит, их количество относительно невелико. Таким образом, вряд ли они смогут оказать серьезное влияние на ход боевых действий на Украине.
СМИ: Турцию могут исключить из НАТО
|
|
Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.
«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью.
Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».
Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков ответил на призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины
Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», – приводит его слова ТАСС.
Так Песков прокомментировал вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.
«Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [России Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности», – отметил представитель Кремля, добавив, что, «действительно, ситуация чревата [последствиями]».
При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы. «Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру», – отметил он.
В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. «Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед», – заключил он.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями ВСУ. По словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.
В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
Лавров указал на потерю Германией самостоятельности с приходом Шольца
Германия после прихода к власти канцлера Олафа Шольца утратила последние признаки самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты».
«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», – передает его слова ТАСС.
«Вообще в Евросоюзе сейчас только, наверное, президент [Франции Эммануэль] Макрон еще пытается как-то говорить о стратегической автономии Евросоюза. Я уверен, что им это не позволят», – добавил Лавров.
Министр отметил, что Евросоюз все больше и больше срастается с НАТО и не скрывает этого. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что популярность канцлера Германии Олафа Шольца, на которого возлагали столько надежд, резко упала. Это тесно связано с украинским кризисом, политику Шольца в отношении которого не одобряет более половины страны.
Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
СМИ: США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России
|
|
Европейские страны введут пошлины на российскую нефть в качестве альтернативы прямому нефтяному эмбарго, передает Reuters со ссылкой на источники.
Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters.
Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при уменьшении доходов Москвы от экспорта сырья. Предполагается, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий. По его мнению, утверждение этого нового санкционного пакета – это вопрос недель.
Предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) шестой пакет санкций против России включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на импорт сырой нефти из России предлагается ввести через полгода после вступления пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов – с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. ЕК обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.
Газета ВЗГЛЯД писала о четырех причинах неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван маршрут вывоза пшеницы с Украины в ЕС
|
|
Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране, сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», – передает РИА «Новости».
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тыс. тонн пшеницы. Всего в гавани перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тыс., 110 тыс. и 200 тыс. тонн.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тыс. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», – добавил он.
Ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы. «В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», – сказал бывший сотрудник порта.
Как передает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, власти США совместно с европейскими партнерами прорабатывают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Согласно этим данным, должностные лица в Вашингтоне и столицах стран Европы рассматривают для этих целей широкий спектр вариантов, включая перевозки по железной дороге, морю и воздуху. Эти сценарии разрабатываются без оглядки на позицию России, отмечают источники.
Как сообщается, данный вопрос будет одним из ключевых на повестке намеченных на среду и четверг министерских дискуссий в Нью-Йорке с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. «До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, множество вещей, которые могут повлиять на ход данных дискуссий», – прокомментировал один из источников.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая,.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто на самом деле стал виновником набирающего обороты мирового продовольственного кризиса.
Ударом «Калибрами» в Львовской области уничтожен личный состав ВСУ и иностранное вооружение
|
|
Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс, сообщили в Минобороны.
Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования «уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области», говорится в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Константиновка Донецкой народной республики. В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники. Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку в Донбасс вооружение и военную технику из США и западных стран», – сообщило Минобороны.
Кроме того, согласно данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой народной республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч», – говорится в сообщении.
«Вчера (в понедельник, 16 мая, – прим. ВЗГЛЯД) с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсона. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов», – отметили в Минобороны. Подчеркивается, что подразделений российских войск в городе Херсоне нет. «Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», – сказано в заявлении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В «котел» под Северодонецком и Лисичанском попали около 16 тыс. украинских солдат
Группировка из 15–16 тыс. украинских солдат и наемников находится в «котле» под Северодонецком и Лисичанском в Луганской народной республике, их цель – запугивание мирного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Тысяч 15–16 в полном объеме будет», – передает РИА «Новости» ответ Киселева на вопрос ведущего «Первого канала» о том, как много войск противника находится в районах Северодонецка и Лисичанска в ЛНР.
По его словам, основная цель данной группировки – уничтожение гражданской инфраструктуры. «Самая основная задача – уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения... Снести как можно больше, нанести вред и все это бремя (восстановления) возложить потом на Российскую Федерацию – вот это их задача. Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх на долгие годы», – отметил Киселев.
Он добавил, что, вероятнее всего, этим войскам приказано не отходить. «Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных: они сказали, что неоднократно обращались к командованию, нам запретили выходить, сказали стоять насмерть. А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад», – подчеркнул он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что последние контролируемые Украиной города Луганской народной республики Северодонецк и Лисичанск скоро будут окружены.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало кадры уничтожения пытающейся контратаковать бронетехники ВСУ
|
|
Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.
«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ролике показаны кадры с борта беспилотника, который барражирует над сельской местностью. Показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск.
Так, было уничтожено 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, потери противника составили около 100 бойцов.
По бронетехнике наносились удары беспилотными летательными аппаратами. Войска Украины были вынуждены бежать.
Ранее Минобороны показало кадры работы российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2М» во время спецоперации на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пугачева назвала срок возвращения в Россию
|
|
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала, когда планирует вернуться в Россию.
Певица обещает, что вернется в Россию осенью. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», – рассказала Пугачева «Известиям».
Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и двумя детьми уехала в Израиль в начале марта. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка уверяет, что обязательно вернется в Россию.
В конце апреля сообщалось, что Галкин уволился с Первого канала. Новым ведущим шоу «Сегодня вечером» стал Николай Цискаридзе.
После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин пожаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу и там теперь помогают беженцам с Украины. Покинули страну и многие отечественные музыканты, артисты и телезвезды, при этом мало кто из них напрямую заявляет об эмиграции. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Впрочем, многие артисты остались в России, публично выступили в поддержку действий российских властей и выступают перед получившими боевые ранения российскими военнослужащими. Так, участников СВО в госпитале навещали заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, писатель Олег Рой и солисты православного хора «Пересвет», заслуженная артистка России Екатерина Гусева. А актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и певица Лариса Долина выступали с праздничным концертом в Донбассе.