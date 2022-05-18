Лукашенко разрешил смертную казнь за покушение на теракт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о возможности казни за покушение на теракт, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

«В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – расстрела – до отмены смертной казни – за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 124 («акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации»), ч. 3 ст. 126 («акт международного терроризма»), ч. 3 ст. 289 («акт терроризма») и ч. 2 ст. 359 («акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля») настоящего кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах некоторые иные особо тяжкие преступления», – передает РИА «Новости» текст закона, который вносит поправки в уголовный кодекс страны.

В документе отмечается, что «смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением покушения на совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 124, ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 359 настоящего кодекса».

«Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования», – говорится в документе.

Ранее соответствующий законопроект приняли обе палаты белорусского парламента. Документом предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

В пресс-службе нижней палаты парламента ранее подчеркивали, что «проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью».

Напомним, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это может дать возможность восстановить ряд важных институтов. Например, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления.