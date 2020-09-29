Белоруссию попросят заплатить за газ

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29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Чем закончится сильнейший обвал рубля

Если рубль продолжит падение еще долгий период, то бюджет России от этого проигрывает Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро – дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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В оцифрованной музыке нет души

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А технологии все гнали и гнали, и вот уже произошла совсем фантастика – пришел mp3, который к тому же можно скачать из интернета. Музыка! Из интернета! В компьютере! Обалдеть. На радостях не все сразу поняли, что звук mp3 – адское пережатое по всем параметрам днище. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Белоруссию попросят заплатить за газ

    Белоруссия и Россия договорились по цене на газ    29 сентября 2020, 21:45
    Фото: Иван Руднев/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы.

    Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на российский газ в 2021 году, найден консенсус в главных вопросах, заявил во вторник посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Речь идет об итогах встречи Семашко с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером 11 сентября.

    Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.

    Как отметил дипломат, это «будет поэтапное движение». По его словам, скорее всего, какой-то шаг по снижению цены на газ будет уже с 1 января 2021 года. Нюансы говорить он пока не стал. А общий рынок газа в рамках Союзного государства можно создать, по его словам, с 1 января 2022 года.

    Белоруссия импортирует из России около 20 млрд кубометров газа в год. Президент республики Александр Лукашенко постоянно требует от России снизить цену на газ. Минск хочет получать голубое топливо по цене на уровне граничащей с Белоруссией Смоленской области. Иными словами, Лукашенко считает, что белорусы должны платить за газ не больше, чем за него платят россияне. Его не смущает, что россияне имеют право на недорогой субсидируемый газ, ведь он добывается в недрах РФ. Тогда как Белоруссия – это другое государство, и рассчитывать на цены на российский газ на уровне россиян не очень скромно. То есть Минск рассчитывает, что Москва будет продавать белорусам газ себе в убыток, субсидируя из собственного бюджета столь низкую цену. Такое возможно только в случае, если Белоруссия станет частью РФ, справедливо считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собственно, Россия неоднократно мягко парировала претензии Минска по этому вопросу.

    Предыдущий газовый спор Россия и Белоруссия урегулировали в 2017 году. Минску тогда удалось добиться скидки на газ из России в течение трех лет. Желаемых 73 долларов за тысячу кубометров Минск, конечно, не получил, но Москва снизила цены на 11,5% от контрактной цены. Во втором полугодии цена на газ для Белоруссии по контракту с учетом новой скидки была равна 144 долларам за тысячу кубометров, в 2018 и 2019 годах – 129 и 127 долларам за тысячу кубометров. В прошлом году Минск снова начал наседать – там хотели продлить эту скидку и дальше. В ходе тяжелых переговоров удалось согласовать сохранение цены 2019 года (127 долларов за тысячу кубометров) на 2020 год (не сразу, но это удалось).

    Весной Александр Лукашенко снова начал требовать снизить стоимость газа. Обвал цен на газ следом за падением нефтяных котировок усилил его позиции.

    Российский газ для Белоруссии должен стоить ни много ни мало 70 долларов за тысячу кубометров, заявлял Лукашенко в апреле этого года.

    Белорусский глава потребовал для себя цену на газ как на европейском спотовом рынке. В частности, Германия платит 80 долларов за тысячу кубометров, а Белоруссия – 127 долларов, так в Германию затраты на транспортировку выше, возмущался белорусский батька. Мировая конъюнктура действительно весной и летом усилила переговорные позиции Лукашенко. Однако продлилось это недолго.

    Сейчас цены на газ на споте уже выше 100 долларов, а с началом отопительного сезона и с приходом зимних холодов цены на споте в Европе вырастут еще больше, уверен Игорь Юшков. Поэтому аргумент Лукашенко по поводу Германии потерял свою актуальность совсем, хотя и до этого он был слабоват, добавляет он.

    Чему же тогда так радуется белорусский посол в Москве? Скорее всего, речь идет о том, что Москва согласилась на продление скидки на газ на 2021 год, а стоимость газа для белорусов останется на уровне 127 долларов за тысячу кубометров. Но это возможно только при условии оплаты Минском задолженности перед Газпромом. Без этого никакие поблажки со стороны России просто невозможны, полагает Юшков.

    «Минск признается, что намеренно считал по-своему стоимость газа и выплачивал меньше, чем выходит по контракту, чтобы вывести Газпром на переговоры. То есть Минск специально создавал проблемную ситуацию», – говорит собеседник.

    О более существенной скидке для белорусов речи, скорее всего, не идет, считает эксперт ФНЭБ. Потому что конъюнктура уже не на стороне Белоруссии, более того, политическая напряженность в стране также ослабила переговорную позицию Лукашенко.

    «Когда протесты в Белоруссии только начались, Лукашенко говорил, что позвонит Путину. В ходе этих звонков, думаю, были достигнуты определенные стратегические договоренности. Лукашенко надо выполнить ряд условий, чтобы Россия его поддержала. В первую очередь Минск согласился наконец-то перенаправить белорусские нефтепродукты из прибалтийских портов в российские порты, откуда они уходят на экспорт. Вторая договоренность – Белоруссия признает контрактную цену на газ и оплачивает Газпрому свои долги по газу. Третья – Минск пускает российские компании до конечных потребителей газа», – рассуждает Игорь Юшков. Возможны и другие договоренности, которые еще не были озвучены.

    Создание единого рынка газа с Белоруссией – это отдельная история. Для России и Газпрома она невыгодна, здесь преференции надеется получить Лукашенко, говорит эксперт. Единый рынок газа означает, что на белорусский рынок, кроме Газпрома, могут выйти независимые поставщики, в первую очередь Роснефть и «Новатэк». Лукашенко надеется, что таким образом возникнет конкуренция, которая автоматически приведет к снижению цен на газ для белорусских потребителей. Юшков, правда, в этом сомневается. Дело в том, поясняет собеседник, что независимым поставщикам везти газ в Белоруссию крайне далеко, то есть логистика будет дороже, чем у Газпрома. И это существенно снизит шансы на демпинг с их стороны.

    Поэтому создание единого рынка газа – это скорее уступка со стороны России. Это больше политическое, чем экономическое решение. Хотя не исключено, что взамен Москва надеется не только на геополитическую поддержку, но и на интеграцию российского КАМАЗа с МАЗом или «Уралкалия» с «Беларуськалием». Это две давние идеи – вести согласованно бизнес в двух сферах: калийных удобрений и грузовиков. России также могла бы быть интересна доля в нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии. Все-таки без российской нефти по льготной цене перерабатывать им было почти нечего.

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