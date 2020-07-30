Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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    Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

    Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа    30 июля 2020, 22:40
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела планирует Минск обострить ситуацию - пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском?

    Самая важна зависимость Белоруссии от России  — в энергетической сфере. Страна, в которой нет ни нефти, ни газа, по сути, имеет возможность получать это сырье по ценам ниже мировых, да еще в куда больших объемах, чем ей нужно для собственного потребления. А большие объемы означают возможность маржинальной перепродажи на экспорт в третьи страны. Ни одна страна в мире, вынужденная импортировать нефть и газ, таких преференций не имеет. В капиталистическом мире это, в принципе, нонсенс.

    Если представить, что Россия и Белоруссия расходятся как в море корабли, то пострадавшей стороной однозначно окажется белорусская экономика.

    Начнем с зависимости Минска от российского газа. «Здесь какой сегмент не возьми, зависимость от России большая, даже если мы не говорим о ценах, которые сейчас упали на энергоресурсы. Белоруссия не сможет получить те же физические объемы от других поставщиков. По газу – уже точно», - говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Белоруссия закупает в России 20 млрд кубов, белорусская газотранспортная система принадлежит Газпрому. Поэтому чтобы запустить эти трубы в ревесном режиме из Украины или Польши, сначала необходимо будет национализировать ГТС. А в соглашение с Россией, рассказывает эксперт, прописано, что в этом случае белорусы должны будут вернуть те 5 млрд долларов, которые заплатил Газпром за трубу плюс еще все те инвестиции, которые он делал все эти годы. А это еще несколько миллиардов долларов.

    Другой вопрос, конечно, захочет ли Белоруссия платить, потому что для нее это, на самом деле, неподъемные деньги. Она наверняка найдет тысячу причин не отдавать эти деньги в случае национализации ГТС.

    По словам Юшкова, при отказе от российского газа и национализации ГТС, Белоруссия может пустить трубы в реверсе и импортировать газ из Украины или Польши. Третий вариант – построить интерконнектер для связи с Литвой, и брать газ оттуда. Последнее решение потребует времени и денег.

    Через Украину качать газ – нелогично, это лишнее транспортное звено,

    лучше это делать напрямую из Польши. Проблема в том, что свободного газа для Белоруссии ни в Польше, ни в Литве нет. В общей сложности обе эти страны могут насобирать 10 млрд кубов (что крайне оптимистично). Это лишь половина от потребностей Белоруссии в газе.

    «В Польше свободного газа немного. Польша сама покупает в основном российский газ. Россия крупнейший поставщик газа в Польше. Газ не российского происхождения – это СПГ, который приходит в польский терминал, способный принимать всего 5 млрд кубометров газа», - говорит Юшков.

    Более того, с 2022 года Польша собирается отказаться от российского газа совсем. Для этого увеличат мощности СПГ-терминала до 7,5 млрд кубов, плюс строят газопровод в Норвегию мощностью 10 млрд кубов. Откуда тогда возьмется газ для Белоруссии?

    Он появится только в том случае, считает Юшков, если «Северный поток-1» и «Северный поток-2», а также их сухопутные продолжения (OPAL и NELL) выведут из-под действия третьего энергопакета ЕС, и они смогут работать на полную мощность. Тогда российский газ будет поступать в Германию, и далее через Польшу в Белоруссию. И какой в этом смысл? Экономического – никакого. Минск получит все тот же российский газ, только приходить он будет не напрямую, а обходными путями через посредников. Стоимость его определенно будет выше, чем по контракту с Газпромом. Опыт Украины опять показателен – реверсный газ для нее обходился все эти годы дороже, чем если бы она покупала его напрямую у России. Причем, Газпром может в итоге в объемах никак не потерять – если падение поставок в Белоруссию нивелируются ростом спроса на газ от Германии (для перепродажи белоруссам). Посредники никогда не останутся без прибыли.

    Что касается нефти, то найти и доставить альтернативную нефть Белоруссии будет проще, считает Юшков. На Новополоцкий НПЗ можно качать нефть через Латвию, запустив в реверсном режиме неиспользуемую сейчас трубу. Кроме того, есть возможность поставок нефти по железной дороге, хотя это самый дорогой транспорт для доставки нефти. Мозырский НПЗ можно частично запитать через Польшу, если запустить в реверсном режиме одну ветку «Дружбы», так как там газопровод заполнен не на полную мощность (объемы уходят на восточное направление, куда России выгоднее поставлять нефть).

    Наконец, на Мозырский НПЗ можно доставлять нефть через украинский газопровод «Одесса-Броды». «Физически загрузить белорусские НПЗ альтернативной нефтью Белоруссия может. Однако проблема в ее цене и экономической целесообразности таких закупок», - говорит Юшков.

    Белоруссия перерабатывает на своих НПЗ 18 млн тонн сырой нефти, но для собственных нужд ей нужно переработать только 6 млн тонн сырой нефти. Остальные нефтепродукты она экспортирует в Европу и на Украину, неплохо на этом зарабатывая. Однако это схема работает только потому, что Белоруссия покупает эту нефть у России по льготной цене, ниже мировой, рыночной. «Белоруссия может продавать свои нефтепродукты на внешние рынки потому, что она может демпинговать. Но если республика будет покупать нефть по мировым ценам у других поставщиков плюс доплачивать за дорогую логистику? Кому в Европе нужны будут дорогие белорусские нефтепродукты? У европейцев есть свои нефтеперерабатывающие заводы», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Белоруссия в этом году демонстративно закупает отдельные небольшие партии чужой нефти. Однако статистика с января по апрель показывает, что каждый месяц российская нефть все равно была дешевле любой другой, зачастую в два-три раза, указывает отраслевой эксперт. Все разговоры о модернизации белорусских НПЗ до более высокого уровня остаются пока только разговорами.

    Для России найти рынок сбыта для своей нефти не составит труда. Более того, российский бюджет от этого только выиграет,

    уверен эксперт. При поставках нефти в Белоруссию российский бюджет ничего не получает (экспортная пошлина не платится), тогда как при продаже ее на любой другой рынок наша казна получает доходы в виде экспортной пошлины.

    А Белоруссия без дешевой российской нефти рискует закрыть как минимум один из двух своих НПЗ. Более того, все сельское хозяйство страны держится на дешевом дизельном топливе и дешевой электроэнергии (в основном газовая генерация). «Если топливо в Белоруссии подорожает, то вся остальная экономика начнет шататься. Себестоимость производства белорусских товаров вырастет, они станут менее конкурентноспособными на внешних рынках, в том числе на российском рынке сбыта», - заключает Юшков. Когда запустится первая очередь АЭС (построенная на российские кредиты), она сможет заместить максимум 3 млрд кубометров газа.

    Ко всему прочему, при отсутствии каких-либо тарифных и нетарифных ограничений в рамках экономического союза с Россией, белорусские товары с легкостью отвоевали свою долю на российским рынке. Это отчетливо видно, например, на рынке молока и молочных продуктов.

    «Являясь членами ЕАЭС, Россия и Белоруссия торгуют друг с другом на преференциальных условиях. Доля России в объеме экспорта белорусских товаров - более 40%, это существенный объем. Поэтому Белоруссия не сможет с легкостью заменить российский рынок в случае внезапного прекращения экспорта в Россию.

    Логистические сбои во время карантина продемонстрировали, как драматичное сокращение товарооборота может негативно повлиять на отдельные отрасли», - говорит старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина.

    Если Белоруссия разорвет отношения с Россией, то продадут ли белорусы свои товары Европе? В этом есть большие сомнения. Показателен опыт Украины, для которой ЕС установил жесткое квотирование по многим товарам. Европа пустит к себе только те товары и только в тех объемах, которых ей самой не хватает, чтобы конкуренты – в лице ли украинской, или белорусской продукции – не навредили их собственным фермерам. Такой же подход и к продукции промышленной группы.

    Россия, конечно, переживет без белорусского рынка. Но терять его ей тоже невыгодно.

    «Белоруссия является рынком сбыта  и для наших товаров. На нее приходится более 4% российского экспорта. Кроме того, Белоруссия для нас  - это важный транзитный коридор для российских товаров в Европу, который России сложно будет заместить, если эти экспортные маршруты станут вдруг недоступны», - добавляет Баландина. 

    По ее словам, с точки зрения макроэкономики, белорусская экономика, конечно, в большей степени зависит от взаимодействия с Россией, чем экономика Россия от Белоруссии. «Однако оценивать зависимость государств друг от друга, только сопоставляя масштабы экономик, было бы неправильно. Какими цифрами, например, можно измерить участие обоих государств в договоре о коллективной безопасности, или вклад в образование и развитие таможенного союза с участием Казахстана, Армении и Киргизии?», – заключает Баландина.

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