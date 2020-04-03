Белоруссия готова поживиться на обвале российской нефти

Взгляд
3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
Перейти а раздел…

Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев

    Как не надо покупать товары онлайн

    Как выбирают имена для российских вооружений

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о приостановке всех авиарейсов для возвращения россиян
              Путин призвал регионы не ограничивать экономическую деятельность «под одну гребенку»Собянин назвал бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФСистема мониторинга больных COVID-19 заработала в МосквеГлава ЦБ дала россиянам совет по поводу траты сбережений
              Утверждены правила поведения при режиме ЧСТрамп пошел на «беспрецедентный шаг» для борьбы с COVID-19Политики в Италии свернули флаги ЕС в знак протеста против недостатка солидарностиАмериканские нефтяники захотели вынудить Россию сократить добычу
              В Москве составлены 145 протоколов о нарушении самоизоляцииТерапевт рассказал, чем восполнить отсутствие прогулок на открытом воздухеФСБ задержала вице-губернатора Кировской областиЭкс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

              соблюдение баланса


              Собянин сказал, как Москва может избежать введения пропускного режима

              слава труду


              Кремль назвал условие сокращения режима нерабочих дней

              «страдают простые люди»


              Бурджанадзе призвала приостановить односторонние санкции

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              история выздоровления


              Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Белоруссия готова поживиться на обвале российской нефти

              Белоруссия вернула российскую нефть   3 апреля 2020, 17:20
              Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Подписание Роснефтью контракта на поставку нефти с белорусскими НПЗ означает завершение затянувшегося нефтяного конфликта между соседями. Минск готов был покупать российскую нефть только за копейки – по 4 доллара за баррель, но сторонам удалось прийти к компромиссу. Однако на этом российско-белорусские споры вряд ли закончатся. Впереди – переговоры по газу.

              Компания «Роснефть» подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ. Поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях – с премией в 5 долларов за тонну, сообщили накануне поздно вечером в Роснефти. Других подробностей не уточнили.

              «Учитывая, что другие компании не сообщили о подписании аналогичных контрактов, то вполне возможно, что Роснефть будет поставлять все 2 млн тонн нефти в месяц», – не исключает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Правда, пресс-секретарь Белнефтехима Александр Тищенко говорит, что Минск начал заключать контракты на апрель с разными нефтяными компаниями из РФ, в том числе с Роснефтью, в объеме до 2 млн тонн.

              Именно по 2 млн тонн нефти в месяц или 18 млн тонн в год Россия поставляла в Белоруссию ранее. Однако с нового года действие контракта закончилось, а новый стороны не смогли подписать из-за разногласий в цене. Вот уже три месяца единственным поставщиком нефти из России была компания Михаила Гуцериева «Сафмар», которая, имея активы в Белоруссии, не могла отказать властям в Минске. Однако объемы поставок не превышали 500 тыс. тонн в месяц. Белорусские НПЗ были вынуждены сократить объемы переработки, поставки белорусских нефтепродуктов на экспорт упали в 70%.

              Главный вопрос – о какой цене договорились стороны. До подписания соглашения с Роснефтью премьер-министр республики Сергей Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около четырех долларов за баррель. По его словам, «жесткая и последовательная установка» белорусского президента Александра Лукашенко о «покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством».

              Однако это крайне низкая цена, на которую вряд ли согласилась бы Роснефть. К тому же в компании говорят о премии в 5 долларов с тонны, против которой так категорически выступал Минск.

              Что касается премии, то для сохранения лица обеими сторонами будет реализована следующая схема. «Белорусы будут перечислять из своего бюджета в российский суммы эквивалентные сумме премии, а российский бюджет будет выплачивать эти деньги Роснефти. Межбюджетные расчеты могут быть оформлены как возврат экспортной пошлины на нефтепродукты или что-то типа того. В итоге Минск сможет сказать, что победил, так как он не платит премии российским компаниям, а Россия сможет сказать, что Минск согласился на те условия, которые ему с 1 января и предлагали», – рассуждает Игорь Юшков.

              Таким образом,

              Белоруссия возвращает себе российскую нефть, которую она получает беспошлинно. В свою очередь Роснефть сможет поставлять нефть в Белоруссию с большей маржинальностью, чем на европейские рынки,

              замечает Юшков.

              Что касается цены, то он сомневается, что в реальном контракте фигурирует 4 доллара за баррель, которую хотел Минск. «Думаю, что цена отгрузки каждой партии все равно будет выше – на уровне 15-20 долларов. Точно сказать сложно», – говорит эксперт ФНЭБ.

              Юшков считает, что Белоруссия при подсчете цены на российскую нефть в апреле взяла биржевые котировки за один день (1 апреля) на уровне 11 долларов за тонну и вычла экспортную пошлину в 7 долларов за баррель (беспошлинные же поставки). Отсюда и получилось 4 доллара за баррель – та цена, по которой белорусы готовы закупать российскую нефть в апреле.

              Однако российские нефтяники на такую цену вряд ли согласились бы. «Вряд ли российские компании вдруг решили работать с белорусами, если для них это не привлекательно по сравнению с поставками на внутренний рынок и на экспорт. Белорусские условия для нее должны быть не хуже, чем на других направлениях», – полагает Игорь Юшков.

              Роснефть могла предложить другую формулу ценообразования. «В качестве ценового индикатора взять не биржевые котировки за один день, а средний показатель за месяц. В итоге выходит не 11 долларов за баррель, а скорее 22-27 долларов за баррель, и уже от этой цифры отнимается экспортная пошлина в 7 долларов за баррель», – считает Юшков.

              Эта история о разных подходах к ценообразованию. При этом брать для расчетов котировки одного дня, да еще и когда цена на бирже самая низкая – довольно странное решение Минска. Средневзвешенное значение дает более адекватный расчет.

              «Если бы котировки, которые определяют цену коммерческого контракта, держались на уровне 11 долларов за баррель Urals не один день, а месяц, тогда Минск смог бы купить российскую нефть по 4 доллара за баррель. Но так как цены на минимуме держались пока только один день, то и цена отгрузки будет выше», – говорит Юшков.

              Именно поэтому в Кремле в ответ на 4 доллара за баррель отметили, что реализация озвученного белорусскими партнерами предложения возможна, «только если оно будет рыночным».

              Вероятно, Белоруссия просто решила воспользоваться неблагоприятной конъюнктурой для торга. На днях аналитическое агентство Argus заявило, что экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной. Однако это не говорит о том, что по такой цене идут реальные поставки российской нефти. Argus указывает лишь на биржевую цену двух последних дней марта в 13 долларов за баррель. Если бы российским нефтяникам пришлось отгружать по такой цене нефть в порту Роттердама, то она бы не окупила затраты на фрахт и страховку судна, перевалку и доставку груза к порту отгрузки, оплату экспортной пошлины и другие расходы. При таких ценах нефтяники генерировали бы убытки.

              Но отгрузка нефти в реальности шла по 24-25 долларов за баррель, поскольку, как правило, цена конкретной партии отгрузки нефти в порту Роттердама фиксируется не на сегодняшнюю дату, а на среднюю стоимость за предыдущий период, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.  

              Для Белоруссии ситуация с обвалом мировых цен на нефть выгодна и невыгодна одновременно. С одной стороны, Белоруссия является импортером нефти, и теперь может покупать нефть по более низкой цене. С другой стороны, Белоруссия является также экспортером нефтепродуктов со своих НПЗ в Европу, а на нефтепродукты цены тоже рухнули.

              И большой вопрос – есть ли экономический смысл перерабатывать даже такую дешевую нефть на белорусских НПЗ для экспорта нефтепродуктов при таких ценах? Юшков в этом сомневается. Для обеспечения внутреннего рынка белорусам достаточно перерабатывать 500 тыс. тонн нефти в месяц.

              Однако Белоруссия хочет закупить в апреле целых 2 млн тонн (возможный максимум), но, возможно, не для того, чтобы переработать и поставить на экспорт, а чтобы оставить в хранилищах. На это есть причина. Уже в мае российская нефть для белорусских НПЗ станет дороже. Все дело в расчете Минфином экспортной пошлины, которая вычитается от рыночной цены Urals и таким образом получается цена на нефть для белорусов. Как объясняет Юшков, экспортная пошлина на апрель получилась высокой, потому что считалась исходя из цены на нефть с 15 февраля по 14 марта. Тогда черное золото стоило еще 47 долларов за баррель. Однако пошлина на май может оказаться близкой к нулю, так как в расчетный период с 15 марта по 15 апреля наблюдались более низкие котировки – в среднем 25 долларов за баррель. Напомним, что черное золото начало полет вниз после 6 марта, когда стало понятно, что продления сделки ОПЕК+ не будет.

              «Это значит, что в мае отпускная цена для Белоруссии будет выше, чем в апреле, потому что вычитаемая экспортная пошлина будет близка к нулю. Значит, разница между ценой для всего мира и для белорусов будет отсутствовать», – говорит Игорь Юшков.

              А вот в интересах России поставлять в Белоруссию не больше 500 тыс. тонн в месяц или 6 млн тонн в год, чтобы она удовлетворяла потребности внутреннего рынка, но не могла поставлять нефтепродукты на экспорт. «Таким образом мы убрали бы конкурента с рынка нефтепродуктов в Европе, где сейчас и так конкуренция очень сильная. Зачем создавать себе дополнительного конкурента?» – не понимает собеседник.

              Пока Россия продает всю свою нефть, но понятно, что из-за низких цен страдает и бюджет, и нефтяники. Ситуация в мире пока не способствует улучшению нефтяной конъюнктуры.

              И хотя нефтяной обвал помог Белоруссии и России снова договориться по нефти, это еще не конец торга. «В любом случае стоит ожидать, что Минск теперь переключится на газовый вопрос, и вслед за Арменией начнет требовать пересмотра цены на газ, так как на европейском рынке сейчас цены ниже 127 долларов за тысячу кубометров. Так что ждать успокоения российско-белорусских споров в нефтегазе не стоит», – резюмирует эксперт ФНЭБ. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............