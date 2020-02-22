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22 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Российские НКО научились привлекать деньги

По словам Сергея Кириенко, в связи с 75-й годовщиной Победы на первое место по числу победителей вышли проекты по сохранению исторической памятиФото: 1tv.ru
Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО. Подробности...
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Америка готова признать поражение в Афганистане

Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани на американской военной базе в ноябре прошлого годаФото: AP Photo/Alex Brandon/ТАСС
США объявили о готовности в следующую субботу подписать соглашение с «Талибаном», признав тем самым неудачу своих 18-летних попыток уничтожить его. Это должно открыть путь к прекращению войны в Афганистане и выводу из страны американских войск. Сможет ли Дональд Трамп и в самом деле уйти из Афганистана и смогут ли сами афганцы договориться о мирной жизни в своей стране после 40 лет войны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
Первая реакция на новость о том, что Сергей Шнуров вступил «Партию Роста» и даже, возможно, возглавит список этой партии на выборах в Госдуму в следующем году – от съемок в рекламе лекарства от простатита до членства в партии простатита дорожка короткая. Подробности...

От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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              Россия заработает на белорусских нефтезаводах

              Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностей   22 февраля 2020, 09:50
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен?

              В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. После него белорусский лидер рассказал, что Москва сделала неожиданное предложение: она готова компенсировать потери, вызванные постепенной отменой экспортных пошлин на нефть.

              До этого Россия неоднократно заявляла, что компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра не будет. Минск предлагал два варианта: восполнить из российского бюджета потери белорусских НПЗ, на что Москва резко ответила отказом. Второй вариант – чтобы российские нефтяники снизили свою «премию», то есть маржу при продаже нефти в Белоруссию. В Москве на это сказали, что это дело коммерческих компаний, и им самим надо договариваться между собой.

              Наконец в этом долгом конфликте поставлена точка. Однако на самом деле из заявлений двух сторон еще многое остается неясным. Не до конца понятна сумма, которую Россия готова компенсировать Белоруссии. Во-вторых, какая именно схема будет использована, за счет кого будут осуществляться компенсации – за счет российского бюджета или за счет рентабельности поставок нефтяных российских компаний (так называемых премий). И главный вопрос – что же взамен Белоруссия даст России? В игру в одни ворота крайне сложно поверить.

              Президент Белоруссии сразу после телефонного разговора назвал сумму компенсаций в 300 млн, которую, по его словам, Путин готов предоставить в том числе за счет премии нефтяных компаний.

              По словам белорусского лидера, Путин предложил посчитать, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года. «Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины – она все время снижается (из-за реализации в России налогового маневра) – получим, допустим, 700 млн долларов, то он сказал: «Мы 300 млн долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным) компаниям», – рассказал Лукашенко.

              То есть Россия готова сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года», заключил он и добавил, что это «хоть какой-то путь к развязке тех споров, какое-то движение вперед».

              При этом на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, Лукашенко дал другую оценку. «Белорусская сторона уже подсчитала финансовые условия – при поставке 24 млн тонн нефти примерно 420-430 млн долларов потерь от налогового маневра. Путин предложил, что эти деньги Беларуси компенсируют», - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

              Чуть позже министр энергетики России Александр Новак раскрыл схему компенсаций. По его словам, компенсировать Белоруссии снижение экспортной пошлины на нефть предлагается за счет снижения премий к цене – на 2 доллара за тонну каждый год. Такое снижение, добавил министр, пропорционально ежегодному снижению экспортной пошлины на 5 п. п. и позволит частично компенсировать доходы, упущенные из-за налогового маневра России. Предложение было сформулировано российскими нефтяными компаниями и доведено до белорусской стороны, добавил Новак.

              Премия – это, по сути, маржа, которую получают российские нефтяники при продажи нефти в Белоруссию. Лукашенко говорил, что российские нефтяники получают премию в 12 долларов с тонны нефти. Однако российские эксперты говорят, что премия российским нефтяникам составляет лишь 6-10 долларов за тонну. 

              Заявление Новака вносит еще больше сумятицы. Потому что скидка в 2 доллара за тонну означает компенсацию всего 48 млн долларов, если речь идет о поставках 24 млн тонн российской нефти в Белоруссию. В любом случае, речи о сотнях миллионах долларах, о которых говорит Лукашенко, не идет. 

              До конца остается непонятна ни схема компенсаций, ни сумма, о которой идет речь. Скорее всего, договорились о частичной компенсации в 300 млн долларов, о чем сказал Лукашенко, считает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. А цитата Новака о компенсации 2 долларов с тонны, возможно, является неточной и будет поправлена, добавляет он.

              Действительно очень странно, что о скидках от нефтяных компаний России белорусским НПЗ говорит министр энергетики. Ведь это дело коммерческих компаний, правительство не может указывать, как им работать.

              Белогорьев полагает, что речь может идти о некой государственной субсидии со стороны России – либо российским нефтяниками, либо белорусским НПЗ.

              Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности Игорь Юшков предполагает, что это все-таки российские нефтяники согласились предоставить белорусским НПЗ скидку в 2 доллара с тонны за счет уменьшения рентабельности поставок нефти на белорусские НПЗ. А Новака просто попросили озвучить эту историю.

              При этом накануне российские компании и профильные министры встречались с замруководителя администрации президента Дмитрием Козаком. Некоторые из компаний были согласны на «определенную цену», но другие посчитали условия невыгодными для себя, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «Если не все компании согласились на эту скидку, то возможно, пошла на это только одна Роснефть», – рассуждает Юшков. Однако просто так Роснефть на такие уступки не пойдет, значит, Белоруссия пообещала что-то конкретное главе компании Игорю Сечину. Все эти месяцы стороны торговались, и если Россия идет на частичные уступки, то и со стороны Белоруссии они должны быть.  

              «В одностороннем порядке России предоставлять сейчас какие-то компенсации нелогично. Думаю, что должен быть ответный шаг от Белоруссии.

              Логика здесь такая. Лукашенко во время встречи с Путиным в Сочи прояснил ситуацию. Россия дала понять, что налоговый маневр будет продолжен, и либо Белоруссия делает какие-то шаги навстречу России, либо цены на нефть будут повышаться каждый год и к 2024 году Минск получит мировую рыночную цену», – рассуждает Юшков.

              Потом, продолжает собеседник, Лукашенко, видимо, придумал, что он может предложить взамен на скидку, вызвал главу Роснефти, который согласился на эти предложения. Игорь Сечин передал их Путину, который позвонил Лукашенко и сообщил радостную новость о подвижках в переговорах.

              «Но что именно Белоруссия пообещала России, чтобы сдвинуть этот конфликт с мертвой точки – вот это основная загадка», – говорит Юшков.

              По его мнению, если договоренность о скидке достигнута с Роснефтью, то логично было бы пообещать контрольный пакет в Мозырском НПЗ. Это одно из двух белорусских НПЗ. Второй завод – Новополоцкий – на 100% принадлежит государству, поэтому вряд ли Лукашенко готов так сразу отдать контроль над ним Роснефти. А вот Мозырский НПЗ уже на 42% принадлежит российской компании «Славнефть». А владельцами «Славнефти» на паритетных началах являются Роснефть и «Газпром нефть». На рынке долгое время ходили слухи о том, что Роснефть хотела бы купить Мозырский НПЗ. Возможно, у Сечина появилась такая возможность.

              «Роснефть создала бы вертикальную интеграцию благодаря белорусской нефтепереработке. Это дало бы экономию и возможность больше заработать. С другой стороны, Роснефть предоставила бы скидку на поставку нефти и для своего завода, и для второго белорусского НПЗ», - считает Юшков. Поставить все 24 млн тонн нефти в Белоруссию для Роснефти не составит труда. Именно таков был ежегодный объем поставок. 

              Для Белоруссии это также выгодно, считает эксперт. Оба нефтеперерабатывающих завода в этом случае остаются загруженными, они зарабатывают на экспорте нефтепродуктов в Европу, а экспортные пошлины с этих продаж продолжают пополнять белорусский бюджет.

              «Конечно, Белоруссия может предложить акции каких-то своих предприятий, например, Белорусских железных дорог. Но на самом деле, они представляют весьма сомнительную ценность для российских компаний. Это будет, скорее, уступка со стороны России, если наши компании согласятся на покупку акций белорусских предприятия вместо денег на поставки нефти.

              По его мнению, Россия готова компенсировать меньше, чем хотел Лукашенко. В обмен на что Лукашенко пообещал некие политические уступки. «Скорее всего, мы услышим об этих уступках в ближайшие две-три недели. Возможно, он пообещал сделать некие-то шаги в сторону интеграции с Россией, но вряд ли Лукашенко дал обещание о серьезной интеграции», – считает Белогорьев. 

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