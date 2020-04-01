Экспортная цена российской нефти ушла в минус

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными, сообщила новостная служба аналитического агентства Argus.

Из-за беспрецедентного падения цен на нефть на российском рынке сложилась парадоксальная ситуация. «Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Так, котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» в понедельник равнялась минус 1,007 тысячи рублей за тонну, а во вторник снизилась до минус 1,2 тысячи. Для поставки на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.

Это значит, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Северо-Западной Европе и средиземноморском регионе в эти два дня.

30 марта стоимость Urals в Северо-Западной Европе обрушилась до минимума с 1999 года и составила 13 долларов за баррель. Эта ситуация застала многих участников рынка врасплох, так как их цены на поставки черного золота по годовым и краткосрочным контрактам базируются на значении формулы в течение месяца поставки, сообщает Argus.

При этом по итогам марта среднее значение котировки все же осталось положительным, упав примерно на 12,5 тыс. рублей за тонну по сравнению с февральским показателем.

«Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России», – говорится в публикации.

В понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

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