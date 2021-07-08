Белорусы сделали российской вакцине плохую рекламу

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8 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
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Три главные версии убийства «бананового диктатора» Гаити

Президент Моиз по прозвищу Человек-банан не пользовался особой популярностью в народе REUTERS/Jeanty
Junior Augustin
История убийства президента Гаити Жовенеля Моиза начала обрастать подробностями и версиями. Выяснилось, что киллеры, расстрелявшие главу республики в собственной резиденции, представились сотрудниками антинаркотического ведомства США. Венесуэла намекнула на причастность Вашингтона к ликвидации Моиза. Выгодно ли американцам устранять президента Гаити и у кого мог быть больший интерес?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Зачем Украина поссорилась с Европой

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Белорусы сделали российской вакцине плохую рекламу

    Поимка Протасевича обошлась Лукашенко недешево    8 июля 2021, 17:00
    Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS
    Текст: Станислав Борзяков

    Роман Протасевич, которого в России называют «палачом Донбасса», а в Европе − политзаключенным, завел новый аккаунт в Twitter и тут же прорекламировал там вакцину «Спутник V». Зачем Александр Лукашенко дал свободу слова тому, кого сам называл убийцей и террористом? И как нужно относиться к подобной рекламе?

    Задолго до того, как на улицы белорусских городов вышли сотни тысяч протестующих, Александр Лукашенко видел основную угрозу для своего отечества в оппозиционных Telegram-каналах. Он жаловался на них даже руководству России, а совещания с собственными силовиками проводил с рефреном «хоть с неба мне их достаньте». Чтоб не раскачивали лодку.

    Надо признать, Батька как в воду глядел. Один из таких каналов – NEXTA – стал главным СМИ белорусской недореволюции и искренне пытался координировать антилукашенковские акции. Одним из редакторов канала тогда был хорошо всем теперь известный Роман Протасевич, но вскоре после начала протестов он не выдержал внутривидовой борьбы и покинул проект, став редактором другого, значительно менее популярного канала – «Беларусь головного мозга». Другими словами – заурядным блогером, отодвинутым от исторических (как тогда казалось) процессов.

    «Но осадочек остался». Когда Протасевич имел неосторожность пролететь над родной Белоруссией по пути из Афин в Вильнюс, его в буквальном смысле «достали с неба».

    Поимка блогера обошлась Лукашенко недешево: секторальные санкции Евросоюза, принятые в связи с внеплановой посадкой европейского самолета в Минске, лишат белорусскую экономику валюты более чем на миллиард долларов в год. Но еще раньше стало очевидно, что Протасевич тоже дешево не отделается.

    Формально он сразу и добровольно пошел на сотрудничество со следствием. Как именно его на это уговорили, доподлинно неизвестно – ни адвоката, ни еще кого-либо к задержанному допустить не позволили. Но договор Протасевича с белорусскими властями явно включает работу по специальности, то есть в интересах пропаганды. В этом угадывается «хозяйственная» жилка Батьки: раз, мол, нашкодил, наподдакивал вражьим голосам, компенсируй теперь ущерб, как умеешь.

    Сперва радикальный оппозиционер ограничивался заявлениями на камеру, демонстрируя полную покорность. Затем дал большое интервью, в рамках которого изобличал других беглых белорусских оппозиционеров и хвалил Лукашенко за «стальные яйца» (буквально так и хвалил). Потом неожиданно появился на пресс-конференции, посвященной экстренной посадке самолета и своему собственному аресту, на которой объявил, что его родители находятся в Польше «в заложниках».

    К тому моменту Протасевича уже отпустили под домашний арест вместе с его девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. А теперь настолько расщедрились, что позволили арестованному вести аккаунт в Twitter. Точнее, Протасевич сообщил об этом на видео, а кто на самом деле ведет аккаунт в Twitter (кстати, новый; старый якобы «заблокирован из-за подозрительных действий») – вопрос не праздный. 

    Вызывает некоторые сомнения такой сценарий, когда Протасевичу в Белоруссии предоставляют открытый канал связи с внешним миром, которым он будет пользоваться, как сам написал, «без присмотра».  

    Как бы там ни было, ничего особо интересного этот аккаунт пока не поведал. Но успел ответить на вопрос одного из пользователей, сделал ли Протасевич прививку. «Пока еще нет, но планирую. И да, с высокой долей вероятности это будет как раз «Спутник», ответил Протасевич или кто-то от его имени.

    Другими словами, у человека, оказавшегося в центре крупного международного скандала, отрезанного от внешнего мира на месяц и максимально ограниченного в возможности с кем-либо встречаться (а значит, заражаться и заржать), перво-наперво решили спросить, привился ли он и чем именно – «Спутником V» или, может быть, «ЭпиВакКороной» (вариантов у белорусов немного). Реалистично, не правда ли?

    Давайте начистоту. У белорусских властей, мягко говоря, своеобразные методы работы с информационным пространством – архаичные, грубоватые, без излишеств. Когда Батька из «братских» чувств пытается поделиться наработками в этой области с российскими властями, бывает очень неловко – как, например, в тот раз, когда он презентовал «перехват» разговора «Майка и Ника» про «крепкий орешек».

    Кто на самом деле и по каким причинам решил вот так вот отрекламировать «Спутник» – вопрос открытый. Но можно вполне уверенно утверждать, что этот процесс полностью контролируется белорусскими властями, а «Спутник V» в подобной рекламе не нуждается. Лучше совсем без нее.

    В этом смысле не важно, кто такой Протасевич. Неонацист, воевавший в батальоне «Азов», или политический заключенный, подвергающийся пыткам. Это плохая реклама в любом случае.

    Плохая для России, где многие согласились видеть в бывшем редакторе NEXTA «убийцу жителей Донбасса» (работу Протасевича в пресс-службе батальона в «Азове» подтвердили, но участие в боевых действиях опровергли). Плохая для Запада, где считают арестованного узником совести и внимательно разглядывают кадры из интервью, где на запястьях интервьюируемого видны глубокие шрамы как будто от наручников.

    «Рекламная пауза» прозвучала еще и не вовремя.

    Россияне откровенно провалили вакцинирование самих себя в то время, пока вакцинация была добровольной (теперь, когда для отдельных категорий населения в ряде регионов она стала добровольно-принудительной, система здравоохранения ставит рекорд за рекордом). Теперь имеем такую ситуацию, что, например, в Великобритании, где вакцинировано больше половины граждан, зараженных значительно больше, чем в России, но количество новых смертей измеряется единицами, а у нас – сотнями.

    Новые агрессивные штаммы пробивают защиту из антител, но вакцина спасает от тяжелого развития болезни. Меньше вакцинированных – больше смертей. И хорошо бы, чтобы в социальной рекламе на эту тему не участвовали неонацисты и другие неприятные личности – больше жизней спасем.

    Что же касается Запада, там регистрацию российского препарата задерживают по политическим причинам, но рано или поздно все же зарегистрируют, поскольку уже очевидно, что коронавирус с нами надолго и ревакцинироваться придется регулярно. То есть борьба за европейский рынок не отменяется – она откладывается, а продвижение нашего товара через истязаемого политзека – это работа в пользу наших конкурентов.

    Если бы Саддам Хусейн в американских застенках рекламировал кока-колу, это не понравилось бы ни компании «Кока-кола», ни тем, кто симпатизировал Хусейну назло Америке.

    Раз уж Лукашенко контролирует в своей стране всё, включая оппозиционных блогеров особого значения, было бы просто замечательно, чтобы он контролировал их в интересах и нашей внешней торговли тоже. Тем более, что с некоторых пор (точнее, после ареста Протасевича) от России зависит реализация приблизительно всего экспорта народного хозяйства Белоруссии.


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