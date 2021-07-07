Протасевичу разрешили вести аккаунт в Twitter

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что вернулся в социальную сеть Twitter с новым аккаунтом.

«Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время?» – написал он в своем новом Twitter.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

При этом Протасевич пояснил, что его процессуальный статус не изменился, он по-прежнему находится под домашним арестом.

«Веду, пишу и отвечаю сам, без присмотра», – уточнил он. Старый аккаунт, по его словам, заблокирован из-за «подозрительных действий».

При этом, как заметил Telegram-канал «Желтые сливы», «пытки Протасевича продолжаются. На этот раз ему издевательски разрешили вести Twitter».

«Такое глумление над личностью продолжать нельзя! Каким будет следующий шаг – ему реально отдадут ТUТ.BY или скоро в «Телеграме» появится новый канал с прогосударственной повесткой? В общем, ужас, что творится», – саркастично написали авторы канала.

«Кстати, Протасевич в ролике обещает «отвечать всем». То есть неудобных вопросов станет еще больше. Неудобных не для Романа, а для тех, кто прежде его курировал», – говорится в сообщении.

Напомним, Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.