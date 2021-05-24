За инцидент с рейсом Ryanair в Минске Запад хочет наказать Россию

Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и последовавший за ней арест создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала вызвали весьма резкую реакцию Запада. Там не верят в версию с сообщением о заложенной бомбе, планируют запретить полеты над Белоруссией и ввести против нее новые санкции. Причем, в Лондоне увидели в произошедшем еще и «руку Москвы», а потому призывают заодно наказать еще и Россию.

Во вторник послы стран-членов НАТО соберутся, чтобы обсудить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair, и арест находившегося на борту Романа Протасевича, основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже назвал произошедшее опасным инцидентом, и призвал провести международное расследование. Таким образом, судьба 26-летнего блогера Протасевича оказалась в фокусе внимания не только европейских властей различного уровня, но и руководства крупнейшего военного блока.

Напомним, что борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, вынужден был сесть в Минске после сообщения о минировании. Сообщается, что команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Протасевич в ходе проверки самолета на наличие взрывного устройства был задержан. Сообщается, что основателю «Нехты» может грозить срок до 15 лет – против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков».

Белорусские власти заверяют, что самолет сел из-за сообщений о заложенной на борту бомбе – сообщается, что заявление с угрозой взрыва поступило от имени палестинской группировки ХАМАС, которая обещала взорвать самолет в небе над Вильнюсом. Но в странах ЕС эту версию не рассматривает всерьез. Как сообщает РИА Новости, МИД Германии заявил, что считает заявления Белоруссии по рейсу Ryanair не заслуживающими доверия. А польский президент Анджей Дуда назвал предлог для посадки самолета ложью.

Тем временем в Восточной Европе уже активно начали муссировать тему «русского следа» в инциденте с Протасевичем. Сперва депутат Европарламента от Польши, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил, что за основателем «Нехты» следили не только агенты КГБ Белоруссии, но и представители российских спецслужб. Затем, как передает ТАСС, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, что к инциденту могли быть причастны четыре россиянина, которые якобы находились на борту самолета.

Россию уже тоже призвали наказать. Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. В британском парламенте также призвали к санкциям против газопровода «Ямал – Европа». Но главным адресатом угроз пока остается Белоруссия, которая может столкнуться как точечными санкциями, так и с полным бойкотом своей гражданской авиации со стороны Запада.

Минск объявили «государственным террористом»

Первым на инцидент с самолетом, летевшим в литовскую столицу, отреагировал сам Вильнюс. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис связался с руководителем евро-дипломатии Жозепом Боррелем, назвал произошедшее «возмутительным вызовом всему ЕС» и потребовал «в самых решительных выражениях» осудить действия Белоруссии.

За осуждением дело не стало – и вновь первой оказалась Литва. Здесь возбудили дело об угоне и похищении людей. Президент республики Гитанас Науседа назвал произошедшее «актом государственного терроризма». Позже ровно то же определение дал глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.

Тот же Науседа, а также власти Польши, ФРГ, Франции, Бельгии, и вслед за ними руководительница Еврокомиссии Урусла фон дер Ляйен проанонсировали расширение антибелорусских санкций. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что ЕС готовит четвертый пакет ограничительных мер против Минска.

На ваш взгляд Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это: Угон при поддержке государства

Законные действия властей Белоруссии

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Первыми к наказанию Белоруссии приступили прибалты. Мэрия Риги распорядилась вместо государственного флага Белоруссии на Чемпионате мира по хоккею в Латвии поднять бело-красно-белый , традиционно используемый белорусской оппозицией. Ответ Минска был уже не символическим – МИД республики призвал посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии покинуть Белоруссию в течение 48 часов. «Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа», – объявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Запад решил «ударить» по Белоруссии с воздуха

Главным способом наказания Белоруссии было избрано исключение республики из международного авиаообщения. Именно с таким предложением к главе Евросовета Шарлю Мишелю одним из первых обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Дальше к делу подключились более серьезные европейские державы.

Париж не исключает закрытия воздушного пространства над территорией Белоруссией для самолетов ЕС после инцидента с бортом Ryanair, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) уже получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии, сообщило Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В секретариате ИКАО, впрочем, сообщили, что организация не обладает полномочиями по закрытию воздушного пространства и ситуациям в связи с вынужденной посадкой самолетов по Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, – цитирует ТАСС сообщение организации. При этом в организации сообщили, о том, что заподозрили власти Белоруссии в нарушении этой конвенции. США поддержали созыв скорейшего заседания ИКАО для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отдельные европейские страны, включая вышедшую из ЕС Великобританию, не дожидаясь реакции ИКАО, уже принимают жесткие меры. Именно Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской компании «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию.

Чуть ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что республика не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать воздушное пространство Белоруссии. От использования белорусского воздушного пространства уже отказался главный авиаперевозчик Латвии – компания Air Baltic. Наконец, президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Белоруссией и закрыть украинское воздушное пространство для пролета белорусских самолетов.

«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила,

– сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт, главред портала Avia.ru Роман Гусаров. – Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом. Белоруссия как член ИКАО – организации, которая является структурой ООН – отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве».

Если у спецслужб Белоруссии действительно была информация о том, что самолету и пассажирам что-то угрожает, они были обязаны предпринять все меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможного теракта, пояснил Гусаров. Поэтому, подчеркнул он, с формальной точки зрения претензий к Минску быть не может.

«Но в этом деле есть политическая составляющая, – добавил Гусаров. – Институты международного права в последние годы очень быстро разрушаются и различные рестрикции принимаются по праву сильного. Поэтому ИКАО окажется под серьезным политическим давлением, и я не исключаю любого развития ситуации».

Прецеденты исключения из этой международной организации пока неизвестны, но если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать, отметил эксперт.

Европа видит разницу между Протасевичем и Сноуденом

Прецеденты принудительных посадок самолетов как раз-таки известны, и реакция на эти инциденты была совсем иной, нежели в случае с бортом Ryanair, заметил германский политолог Александр Рар. «В 2013 году Франция и Португалия закрыли воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса из-за подозрения, что на борту находится разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден. Против действий, спровоцированных США, никто не выступал, ведь Соединенные Штаты – союзник Европы», – заметил собеседник. Также можно напомнить об инциденте 2016 года, когда в киевском аэропорту Жуляны с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один из пассажиров – журналист и активист «антимайдана» Армен Мартиросян, армянский гражданин, живущий в России.

Добавим, что нередко власти распоряжаются поднимать в воздух и истребители – так было, например, в 2010 году, когда иранские валсти ради задержания лидера террористической организации «Джундалла» Абдульмалика Риги вынудили совершить посадку в Иране самолет киргизской авиакомпании, который летел из Дубая в Бишкек. Иран, при всем сложном отношении мирового сообщества к этой стране, не подвергся дополнительным санкциям за это решение.

Но сейчас Белоруссия оказывается в явно уязвимом положении, заметил Рар.

«Сейчас Запад видит себя более сильным, чем Белоруссия, и он будет ее наказывать,

– подчеркнул собеседник. – Но вопрос в том, как можно наказать Минск?». Рар полагает, что ЕС, помимо прочего, введет ряд санкций против белорусских чиновников». «Дипломатические отношения между Западом и Минском сейчас уже на грани срыва, но могут еще больше пострадать», – добавил немецкий эксперт.

«Могут быть введены как персональные санкции против отдельных чиновников, которые участвовали в задержании самолета, так и всеобъемлющие санкции от ИКАО», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Впрочем, считает он, для принятия объективного решения ЕС может потребоваться дополнительное разбирательство, в результате чего вопрос о санкциях может быть отложен.

«При этом отдельные страны могут принять свои национальные санкции: ввести индивидуальные финансовые ограничения в отношении белорусских силовиков или сократить количество дипломатических работников посольств. Этот вариант будет самым мягким в отношении Белоруссии», – указал собеседник.

Похоже, что недоброжелатели Белоруссии в Европе уже идут по жесткому пути. Великобритания ввела санкции в отношении 99 белорусских граждан и юридических лиц, сообщила The Guardian. Глава Еврокомиссии заявил, что заморожен инвестиционный и экономический пакет Евросоюза на 3 млрд евро для Белоруссии. Некоторые цели Западу указал бывший российский олигарх Михаил Ходорковский. Как сообщает Reuters, он уже призвал Евросоюз ввести санкции против двух стратегически важных предприятия Белоруссии – «Белнефтехима» и «Беларуськалия».

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