AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic объявила о решении не летать над территорией Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

В эфире Латвийского радио глава Минтранса указал, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая задает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии, передает ТАСС.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», – отметил он.

Линкайтс также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Белоруссию и оттуда на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. После этого в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич.