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НОВОСТЬ ЧАСА

В Европе пригрозили Белоруссии серьезными последствиями за инцидент с самолетом Ryanair

23 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
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Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

Турецкие боевые беспилотники пользуются спросом у русофобских стран Global Look Press
Вслед за Украиной еще один российский сосед решил купить турецкие боевые беспилотники «Байрактар», которые показали свою эффективность в войне в Ливии и во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Первые беспилотники Польша получит уже через год. Зачем находящейся под крылом США Польше потребовались турецкие БПЛА и какую угрозу они представляют безопасности России? Подробности...
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Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены - Минск арестовал одного из создателей телеграм-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация в привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел    23 мая 2021, 20:50
    Фото: facebook.com/pr0tez
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены - Минск арестовал одного из создателей телеграм-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация в привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич?

    В последнее время белорусские спецслужбы демонстрируют чудеса профессионализма – пусть даже этот профессионализм и выражается в грамотном копировании чужих операций. Так, сначала они скопировали операцию советских чекистов «Трест» - спровоцировали противников Лукашенко на организацию госпереворота, задокументировали подготовку, вскрыли скрытые ячейки путчистов и взяли всех. Теперь же они показали украинским соседям мастер-класс в плане того, как нужно проводить захват нужных людей на летящем через территорию страны самолете (Киев летом 2020 года хотел таким образом захватить три десятка россиян, среди которых были люди, воевавшие на Донбассе).

    Присаживайтесь

    23 мая поступило сообщение о том, что на борту ирландского дискаунтера Ryan Air, летевшего из Афин в Вильнюс, заложена бомба. В этот момент самолет пролетал над территорией Белоруссии, и согласно штатным инструкциям запросил экстренную посадку. По просьбе экипажа (это важно!) борт посадили в минском аэропорту, причем до посадки его сопровождал белорусский истребитель Миг-29.

    Решение о сопровождении принималось (и это также очень важно!) согласно штатным инструкциям. По словам первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Андрея Гурцевича, «для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение». В переводе на русский язык на случай, если самолет будет захвачен террористами и использован для атаки на какой-нибудь объект.

    После посадки в Минске бомбы на борту не нашли, но среди пассажиров борта оказался Роман Протасевич. Бывший главный редактор телеграм-канала «NEXTA» (одного из главных разжигателей протестов в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года). Пан Протасевич еще в ноябре 2020 года был внесен белорусским КГБ в список террористов и объявлен в международный розыск – поэтому неудивительно, что он бы тут же задержан и отправлен за решетку. А телеграм-канал «NEXTA» был еще давно внесен в список экстремистских.

    В Европе возмутились произошедшим. Германия и Австрия потребовали расследования. Польша – нового ввода санкций. Брюссель в лице главы Евросовета Шарля Мишеля как обычно «выражает озабоченность». Литва (претендующей на статус проводника политики ЕС в белорусском вопросе и главного получателя денег на поддержку тамошней оппозиции) назвала действия белорусских властей «отвратительной акцией, за которой стоит белорусский режим» и потребовала немедленного освобождения Романа Протасевича. 

    Ему вторят белорусские оппозиционеры. «Это еще раз подтверждает, что в Беларуси нарушается международное право, подвергается опасности жизни иностранных и белорусских граждан», - заявил Павел Латушко (которого тоже ждут в гости в Минском СИЗО). По его мнению, Белоруссию нужно наказать за эту посадку закрытием белорусского неба для авиасообщения и/или отказом от транзитных полетов через ее территорию. А самопровозглашенный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации (ICAO).

    Все по закону

    Однако на каком основании? С формальной точки зрения белорусы поступали по закону. Борт действовал согласно инструкции и после получения сообщения о минировании запросил посадку. Да, до Вильнюса, судя по карте полета, было лететь ближе, но экипаж по какой-то причине запросил посадку именно в Минске. Все вопросы – к экипажу (в России уже шутят, что командиром корабля и вторым пилотом были, наверное, небезызвестные Петров и Боширов).

    Да, в «Новой газете» со ссылкой на Ryan Air написали, что команду на посадку в Минске давали белорусские диспетчеры (в зоне которых находился самолет), и летчик по сути всего лишь выполнил их приказ. Однако, как заявили газете ВЗГЛЯД сразу несколько действующих летчиков гражданской авиации, согласно всем штатным протоколам в экстренной ситуации финальное решение всегда остается за командиром судна. И если бы он хотел лететь в Вильнюс, то полетел бы в Вильнюс. 

    Приняли борт на земле тоже по полной программе в рамках имеющихся протоколов – с вереницей машин «Скорой помощи», спецслужб, пожарных, саперов и т.п. Пассажиров вывели на полный досмотр, и так уж получилось (опять же, волей случая), что среди них оказался разыскиваемый в Белоруссии гражданин. А поскольку он покинул экстерриториальную зону (каковой является борт самолета и только он), то оказался на территории Белоруссии – а значит, местные чекисты просто были обязаны взять его под стражу.

    Нет, конечно, если противникам Батьки удастся доказать, что сообщивший о попытке минирования говорил с характерным лукашенковским акцентом или же представился Николаем Александровичем, то можно будет заявить о том, что имела место провокация белорусских спецслужб. А так – лишь хайли лайкли.

    Маленьким же любителям международного права стоит вспомнить, что технологию посадки борта с интересным персонажем разработали и опробовали впервые не в Минске и даже не в Киеве. В 2013 году американские разведчики посадили в Вене самолет тогдашнего президента Боливии Эво Моралеса – только из-за подозрения о том, что на борту находится Эдвард Сноуден. При этом не выдумывались никакие сказки о минировании – его банально посадили под угрозой применения силы, с перекрытием всех воздушных коридоров. И никто после этого воздушное пространство Австрии не закрывал.

    В лучшем случае сторонникам санкций может удастся продавить отказ отдельных авиакомпаний летать через белорусскую территорию, однако это чревато серьезными потерями для операторов (как минимум из-за увеличения расхода топлива и времени полета). На авиарынке ситуация и без того не очень хорошая (большой привет коронавирусу) и вряд ли много компаний решится на такой шаг.

    В итоге на выходе получается, что негативные последствия от этой операции для Белоруссии минимальны. А вот позитивный выхлоп от нее колоссальный.

    Во-первых, Роман Протасевич является ценнейшим источником информации. Как бывший главред NEXTA он может обладать данными о каналах финансирования этого канала, кадровом составе и – самое главное – источниках в белорусских органах власти, которые сливали различный компромат. Так что, расколов Протасевича, белорусские чекисты вскроют западную агентурную сеть в своей стране.

    Во-вторых, операция стала демонстрацией возможностей белорусских спецслужб. Враги будут их больше уважать и боятся, а граждане Белоруссии ценить и восторгаться.

    Причем, вероятно, не только их и ими. Один известный белорусский депутат в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразил уверенность в том, что лавры за проведенную операцию заслужили как белорусские, так и российские спецслужбы. Да, Минск провел завершающий этап захвата – но ведь до этого он должен был каким-то образом получить информацию о том, что Роман Протасевич купил билет и сел на самолет ирландской компании. При всем уважении к белорусским чекистам, они вряд ли обладают агентурой для добычи такой информации – в отличие, например, от российской СВР.

    Однако на данный момент заявлений от СВР об участии в операции не поступало. И, вероятно, не поступит.


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