Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью

Основателю признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу грозит срок, «сравнимый со смертной казнью», считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Протасевичу грозит длительный срок заключения, сравнимый со смертной казнью. Скорее всего, смертную казнь ему выносить не будут или же вынесут, а потом помилуют для того, чтобы не раздражать Запад. Но в Белоруссии в последнее время смертную казнь не применяют, потому что Лукашенко стремится наладить отношения с Евросоюзом», – рассказал он РИА «Новости». Безпалько отметил, что в Белоруссии самое страшное преступление – это покушение на власть действующего президента Александра Лукашенко, но если какая-то сила или персона не претендует на это, принадлежит она Западу или Востоку, она вполне спокойно может взаимодействовать с белорусским государством.

По словам политолога, Запад может усилить санкции против Минска, но для Лукашенко, считает Безпалько, принципиального значения это не имеет.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.