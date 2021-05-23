Берлин и Вена призвали Минск отпустить Протасевича

Министерство иностранных дел Австрии и МИД ФРГ потребовали отпустить основателя признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича и провести расследование посадки борта Ryanair в Минске.

«Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», – сообщило австрийское ведомство, передает ТАСС.

С похожим заявлением выступил МИД ФРГ. Берлин заявил, что белорусскому руководству необходимо немедленно отпустить Протасевича и разъяснить ситуацию вокруг рейса.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на саммите ЕС вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», – заявил он.

Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске. «Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров», – сообщил председатель Евросовета.

Между тем следственный комитет Белоруссии заявил, что по факту ложного сообщения о минировании борта возбуждено уголовное дело. «По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 ст. 340 уголовного кодекса», – указали в СК республики.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Протасевичу может грозить в Белоруссии срок, «сравнимый со смертной казнью».