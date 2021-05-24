В ЕП обвинили Белоруссию в «государственном терроризме»

Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair «актом государственного терроризма».

«Диктатор [президент Белоруссии Александр] Лукашенко своим неприемлемым актом государственного терроризма ставит под угрозу гражданские авиаперевозки в Европе, – заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke. – Требуются ясный ответ и решительные действия глав государств и правительств европейских стран», передает ТАСС.

«Принудительная посадка гражданского пассажирского самолета, находившегося на пути между двумя государствами ЕС и НАТО, является новым явлением. Тем самым руководство в Белоруссии напрямую посягает на существующие международные правила», – полагает Вебер. По его мнению, Европейский совет (заседает 24–25 мая) «должен направить однозначный сигнал о том, что таким действиям в Европе нет места».

В свою очередь, лидер «Союза-90»/«зеленых» Анналена Бербок, которая была выдвинута в канцлеры ФРГ от этой партии, назвала ситуацию вокруг рейса Ryanair «государственным похищением пассажирского самолета».

«ЕС не может принять эту беспрецедентную эскалацию, угрозу нашей свободе в Европе и значительную опасность для европейского гражданского авиасообщения», – заявила Бербок. «Нужен новый пакет санкций ЕС, который будет предусматривать меры в том числе против белорусских государственных компаний, которые образуют опору для Лукашенко и внесены в санкционный список США», – заявила она.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).

Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.

Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».

О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.