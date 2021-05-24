Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для международных рейсов

Воздушное пространство Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair должно быть закрыто для всех международных рейсов, выразил мнение министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Захват рейса Ryanair режимом [Александра] Лукашенко показывает, что воздушное пространство Белоруссии небезопасно, жизни людей были поставлены под угрозу, и произошло похищение политического оппонента. Белорусское воздушное пространство должно быть закрыто для всех международных рейсов», – приводит слова политика ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации). Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) выступила за проведение тщательного международного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair.

Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».

О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.