Греция обвинила Белоруссию в авиапиратстве В Европе потребовали от Белоруссии объяснений по инциденту с самолетом Ryanair 23 мая 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это совершенно неприемлемо – заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», – цитирует главу ЕК РИА «Новости». Она призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести соответствующее расследование. Между тем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что посла Белоруссии в Варшаве вызвали в МИД Польши в экстренном порядке. «Незамедлительно, получив от служб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве. Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов», – сказал Моравецкий Польскому агентству печати, передает ТАСС. Моравецкий добавил, что польская сторона требует от Минска прекратить репрессии «в отношении независимых СМИ и общества». Глава МИД Британи Доминик Рааб заявил, что действия Минска в ситуации с Протасевичем будут иметь для Белоруссии «серьезные последствия». «Соединенное Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолет, на борту которого он летел, был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок [президента Белоруссии Александра] Лукашенко будет иметь серьезные последствия», – цитирует Рааба ТАСС. До этого с похожим заявлением выступила Греция. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой. Президент Литвы Гитанас Науседа выступал с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера 23 мая 2021, 15:07

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Алексей Дегтярев

Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости». Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются. Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали. Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске. В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. В Литве назвали альтернативную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021, 16:17

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Экстренная посадка рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске произошла после конфликта между пассажиром и членом экипажа на борту, заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене. «Такой информации (о бомбе на борту) у нас нет», – заявила представитель оператора в эфире радио LRT, передает ТАСС. Она пояснила, что причина экстренной посадки была другая. «Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», – указала Бейшене. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Лидеры стран ЕС собрались обсудить новые санкции против России 23 мая 2021, 00:58

Фото: Janine Schmitz/

photothek.net/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на грядущем саммите 24-25 мая в Брюсселе будут обсуждать новые санкции против России, заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова. Как полагает Юрова, на саммите стран ЕС скорее всего речь будет идти о принятии новых экономических санкций в отношении России, нежели о дальнейшей координированной высылке российских дипломатов. Наиболее твердо по отношению к России, по словам чиновницы, на саммите могут повести себя, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время, страны Западной Европы уже длительное время реагируют на действия России заметно мягче, считает заместитель председателя Еврокомиссии, передает РИА «Новости». «Думаю, что также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это», – сказала Юрова в интервью Чешскому радио. В субботу зампредседателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что надеется на более жесткое отношение к России на предстоящем 24–25 мая саммите ЕС в связи с инцидентом в деревне Врбетице. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью 23 мая 2021, 18:00

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Елена Мирошниченко

Основателю признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу грозит срок, «сравнимый со смертной казнью», считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. «Протасевичу грозит длительный срок заключения, сравнимый со смертной казнью. Скорее всего, смертную казнь ему выносить не будут или же вынесут, а потом помилуют для того, чтобы не раздражать Запад. Но в Белоруссии в последнее время смертную казнь не применяют, потому что Лукашенко стремится наладить отношения с Евросоюзом», – рассказал он РИА «Новости». Безпалько отметил, что в Белоруссии самое страшное преступление – это покушение на власть действующего президента Александра Лукашенко, но если какая-то сила или персона не претендует на это, принадлежит она Западу или Востоку, она вполне спокойно может взаимодействовать с белорусским государством. По словам политолога, Запад может усилить санкции против Минска, но для Лукашенко, считает Безпалько, принципиального значения это не имеет. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO 23 мая 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. «Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале. Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь. «Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она. По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Стало известно, как удалось вычислить Протасевича на борту Ryanair 23 мая 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила снимок с ним другому блогеру, сообщают белорусские СМИ. «На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости». Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны. По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. «Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Белорусское МВД подтвердило задержание оппозиционера Протасевича в аэропорту Минска 23 мая 2021, 15:28

Фото: Vasyatka1

Текст: Алексей Дегтярев

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич действительно задержан, сообщили в МВД республики. Информацию о задержании Протасевича подтвердило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. «Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска», – цитирует сообщение ТАСС. Между тем в пресс-службе аэропорта заявили, что информация о минировании самолета не подтвердилась. «Хоть проверочные мероприятия еще продолжаются, можно уже сказать, что сообщение о минировании самолета было ложным. Когда самолет продолжит свой путь, сказать еще пока сложно», – передает сообщение пресс-службы БелТА. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич. Депутат парламента Греции обратилась в МИД из-за нарушения в ЕС прав греков Крыма 22 мая 2021, 08:32 Текст: Наталья Ануфриева

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди обратилась к министру иностранных дел Никосу Дендиасу с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать страну, так как, по ее мнению, санкционная политика Европейского Союза (ЕС) не служит интересам Европы, она только добавляет проблем. Апатзиди в письме в МИД ссылается на заявление греческого клуба «Друзей Крыма», в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация, и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия ЕС с политикой Москвы, передает РИА «Новости». «Политика санкций Европейского Союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, – это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию», – говорится в письме. Она указала, что у Греции есть особая привилегия – объединять народы и культуры, так как она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории. «Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов», – говорится в письме. Депутат подчеркнула, что Европа не должна жертвовать благополучием и мирным сосуществованием народом во имя узких интересов, тем более чужих. «МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане, или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма», – указала Апатзиди. Она также выразила мнение, что Украина могла бы быть «мостом между государствами Европейского Союза и Россией, выступая как гармоничное поле для развития отношений между ними», однако страна из-за ситуации на востоке и «при содействии и поддержке Соединенных Штатов Америки, НАТО и центральных европейских государств, некоторые из которых составляют ядро Европейского Союза», превращается в поле конфликта между Западом и Россией. «Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины, мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий», – добавила депутат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Raynair назвали причину экстренной посадки самолета в Минске 23 мая 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авиакомпания Raynair прокомментировала экстренную посадку своего рейса Афины – Вильнюс в Минске, после которой был задержан основатель признанного белорусской стороной экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», – цитируют сообщение перевозчика «Ведомости». Там пояснили, что в ходе проверки самолета не было найдено ничего подозрительного. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Позже к призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Берлин и Вена призвали Минск отпустить Протасевича 23 мая 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел Австрии и МИД ФРГ потребовали отпустить основателя признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича и провести расследование посадки борта Ryanair в Минске. «Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», – сообщило австрийское ведомство, передает ТАСС. С похожим заявлением выступил МИД ФРГ. Берлин заявил, что белорусскому руководству необходимо немедленно отпустить Протасевича и разъяснить ситуацию вокруг рейса. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на саммите ЕС вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. «Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», – заявил он. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске. «Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров», – сообщил председатель Евросовета. Между тем следственный комитет Белоруссии заявил, что по факту ложного сообщения о минировании борта возбуждено уголовное дело. «По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 ст. 340 уголовного кодекса», – указали в СК республики. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Протасевичу может грозить в Белоруссии срок, «сравнимый со смертной казнью». Возле белорусского посольства в Киеве разбросали навоз 22 мая 2021, 21:31 Текст: Ксения Панькова

Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Белоруссии в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипмиссии. На него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Замглавы отдела коммуникации киевской полиции Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что активист не привел существенных причин своего поступка. «Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол», – сказала она, передает РИА «Новости». Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или административный арест. Накануне российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. Вильнюс потребовал от Минска вернуть всех пассажиров «заминированного» борта Ryanair 23 мая 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Литва потребовала у Белоруссии незамедлительно разрешить возвращение в Вильнюс самолета компании Ryanair, летевшему рейсом Афины – Вильнюс, в МИД страны вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве. «Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера», – цитирует сообщение литовского МИД ТАСС. До этого президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был задержан после посадки борта в аэропорту Минска. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. В Госдуме указали на потенциальную угрозу Союзному государству со стороны Запада 21 мая 2021, 02:56 Текст: Антон Антонов

Вмешательство Запада во внутриполитические процессы в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. В пятницу он выступит с докладом на международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства», которая пройдет в МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости». Он заявил, что членам парламентов России и Белоруссии нужно «усилить взаимодействие» и найти способы отвечать на «вызовы и угрозы». Пискарев рассказал, какими методами действуют против России и Белоруссии: «Финансовая накачка провокаторов через подконтрольные НПО, политическая поддержка экстремистов, дискредитация избирательных процессов в наших странах и манипулирование общественным мнением». Как заявил глава комиссии Госдумы, изменения в Конституции России обеспечили укрепление суверенитета, но на Западе пытаются изменить российскую внутреннюю политику «путем разжигания пожара по периметру» страны. В частности, мишенью оказалась Белоруссия. Используются «ангажированные резолюции», санкции, кибератаки, «вовлечение в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей». Пискарев уверен, что «обмен опытом и законодательными решениями» позволит России и Белоруссии создать «защиту от внешних угроз» и совместно отстаивать свои интересы. Напомним, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик. Министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Литвы призвал освободить задержанного в Минске Протасевича 23 мая 2021, 17:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. «Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан. За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича», – цитирует заявление РИА «Новости». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Российский интернет-портал Sports.ru заблокировали в Белоруссии 22 мая 2021, 14:26 Текст: Вера Басилая

Министерство информации Белоруссии решило ограничить доступ к интернет-порталу Sports.ru. в связи с нарушением законодательства страны об азартных играх. Проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи «Белтелеком». В браузере возникает сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». У других операторов также возникают проблемы с доступом, передает РИА «Новости». Министерство информации подтвердило блокировку российского ресурса. «Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Миниформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса», – заявил первый замглавы ведомства Андрей Кунцевич. Ранее в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by. Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.