Греция обвинила Белоруссию в авиапиратстве

Греция считает актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой.

«Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке Ryanair FR 4978, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, в Минске в Белоруссии», – цитирует заявление МИД Греции РИА «Новости».

Там отметили, что на борту были 171 пассажир, 11 из них – граждане Греции. «Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим», – указали в ведомстве.

Греция призвала немедленно освободить самолет и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения. «Мы осуждаем незаконный арест белорусского активиста Романа Протасевича, которому угрожает смертная казнь», – подчеркнули в МИД.

Протасевич, по данным греческого ведомства, находился в составе делегации, возглавляемой лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, посещавшей Дельфийский форум.

«Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами-членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском Совете», – заключили в МИД.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.