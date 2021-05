США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии Белоруссию захотели отстранить от участия в международных организациях 24 мая 2021, 02:57

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Председатель комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес вместе с законодателями из Британии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Германии призвал приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». «Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) провести немедленное расследование данного явного нарушения свободного международного воздушного транзита и угроз для авиации. До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», – приводит ТАСС текст документа, опубликованного пресс-службой Менендеса. Кроме того, законодатели призвали страны НАТО и ЕС ввести санкции против белорусского руководства и «приостановить его возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе». «Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу», – говорится в заявлении. В тексте также содержится утверждение о необходимости проведения в республике «свободных выборов под наблюдением ОБСЕ». «Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить Романа Протасевича и всех других политических заключенных», – говорится в заявлении. Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима». О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.

В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера 23 мая 2021, 15:07

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Алексей Дегтярев

Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости». Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются. Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали. Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске. В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью 23 мая 2021, 18:00

Фото: facebook.com/pr0tez

Текст: Елена Мирошниченко

Основателю признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу грозит срок, «сравнимый со смертной казнью», считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. «Протасевичу грозит длительный срок заключения, сравнимый со смертной казнью. Скорее всего, смертную казнь ему выносить не будут или же вынесут, а потом помилуют для того, чтобы не раздражать Запад. Но в Белоруссии в последнее время смертную казнь не применяют, потому что Лукашенко стремится наладить отношения с Евросоюзом», – рассказал он РИА «Новости». Безпалько отметил, что в Белоруссии самое страшное преступление – это покушение на власть действующего президента Александра Лукашенко, но если какая-то сила или персона не претендует на это, принадлежит она Западу или Востоку, она вполне спокойно может взаимодействовать с белорусским государством. По словам политолога, Запад может усилить санкции против Минска, но для Лукашенко, считает Безпалько, принципиального значения это не имеет. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Литве назвали альтернативную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021, 16:17

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Экстренная посадка рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске произошла после конфликта между пассажиром и членом экипажа на борту, заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене. «Такой информации (о бомбе на борту) у нас нет», – заявила представитель оператора в эфире радио LRT, передает ТАСС. Она пояснила, что причина экстренной посадки была другая. «Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», – указала Бейшене. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Стало известно, как удалось вычислить Протасевича на борту Ryanair 23 мая 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила снимок с ним другому блогеру, сообщают белорусские СМИ. «На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости». Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны. По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. «Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. В Raynair назвали причину экстренной посадки самолета в Минске 23 мая 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авиакомпания Raynair прокомментировала экстренную посадку своего рейса Афины – Вильнюс в Минске, после которой был задержан основатель признанного белорусской стороной экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. «Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», – цитируют сообщение перевозчика «Ведомости». Там пояснили, что в ходе проверки самолета не было найдено ничего подозрительного. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Позже к призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск. Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO 23 мая 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. «Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале. Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь. «Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она. По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. НАТО отреагировало на ситуацию с самолетом Ryanair 23 мая 2021, 21:40 Текст: Алексей Дегтярев

Происшествие с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске – это опасный инцидент, он требует международного расследования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», – цитирует Столтенберга ТАСС. Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО следит за ситуацией и сообщениями о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистким Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича. О «серьезных последствиях» Минск предупредил Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой. Берлин и Вена призвали Минск отпустить Протасевича 23 мая 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел Австрии и МИД ФРГ потребовали отпустить основателя признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича и провести расследование посадки борта Ryanair в Минске. «Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», – сообщило австрийское ведомство, передает ТАСС. С похожим заявлением выступил МИД ФРГ. Берлин заявил, что белорусскому руководству необходимо немедленно отпустить Протасевича и разъяснить ситуацию вокруг рейса. Премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть на саммите ЕС вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. «Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета – это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», – заявил он. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске. «Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров», – сообщил председатель Евросовета. Между тем следственный комитет Белоруссии заявил, что по факту ложного сообщения о минировании борта возбуждено уголовное дело. «По данному факту Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 ст. 340 уголовного кодекса», – указали в СК республики. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Протасевичу может грозить в Белоруссии срок, «сравнимый со смертной казнью». Белорусское МВД подтвердило задержание оппозиционера Протасевича в аэропорту Минска 23 мая 2021, 15:28

Фото: Vasyatka1

Текст: Алексей Дегтярев

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич действительно задержан, сообщили в МВД республики. Информацию о задержании Протасевича подтвердило Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. «Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска», – цитирует сообщение ТАСС. Между тем в пресс-службе аэропорта заявили, что информация о минировании самолета не подтвердилась. «Хоть проверочные мероприятия еще продолжаются, можно уже сказать, что сообщение о минировании самолета было ложным. Когда самолет продолжит свой путь, сказать еще пока сложно», – передает сообщение пресс-службы БелТА. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич. В Европе пригрозили Белоруссии серьезными последствиями за инцидент с самолетом Ryanair 23 мая 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это совершенно неприемлемо – заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия», – цитирует главу ЕК РИА «Новости». Она призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести соответствующее расследование. Между тем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что посла Белоруссии в Варшаве вызвали в МИД Польши в экстренном порядке. «Незамедлительно, получив от служб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве. Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов», – сказал Моравецкий Польскому агентству печати, передает ТАСС. Моравецкий добавил, что польская сторона требует от Минска прекратить репрессии «в отношении независимых СМИ и общества». Глава МИД Британи Доминик Рааб заявил, что действия Минска в ситуации с Протасевичем будут иметь для Белоруссии «серьезные последствия». «Соединенное Королевство встревожено сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствах, которые привели к тому, что самолет, на борту которого он летел, был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Неслыханный поступок [президента Белоруссии Александра] Лукашенко будет иметь серьезные последствия», – цитирует Рааба ТАСС. До этого с похожим заявлением выступила Греция. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой. Президент Литвы Гитанас Науседа выступал с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции 23 мая 2021, 23:47

Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вынужденная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может противоречить Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), заявили в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). «ИКАО серьезно обеспокоена очевидной вынужденной посадкой рейса Ryanair вместе с пассажирами, что может противоречить Чикагской конвенции», – говорится в заявлении организации в Twitter. В ИКАО призвали все заинтересованные стороны предоставить больше информации по инциденту. В свою очередь Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) выступила за проведение тщательного расследования инцидента с самолетом компании Ryanair компетентными международными органами. «Мы решительно осуждаем любое вмешательство или требование о посадке самолетов гражданской авиации, которое противоречит нормам международного права», – отмечается в сообщении ИАТА в Twitter. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима». О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства», выразив мнение, что жизни пассажиров были под угрозой. С призывом немедленно освободить Протасевича выступил президент Литвы Гитанас Науседа. К требованию присоединилась Австрия. Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии. Вильнюс потребовал от Минска вернуть всех пассажиров «заминированного» борта Ryanair 23 мая 2021, 18:10 Текст: Алексей Дегтярев

Литва потребовала у Белоруссии незамедлительно разрешить возвращение в Вильнюс самолета компании Ryanair, летевшему рейсом Афины – Вильнюс, в МИД страны вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве. «Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера», – цитирует сообщение литовского МИД ТАСС. До этого президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был задержан после посадки борта в аэропорту Минска. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы призвал освободить задержанного в Минске Протасевича 23 мая 2021, 17:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. «Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан. За этим отвратительным действием стоит белорусский режим. Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича», – цитирует заявление РИА «Новости». В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Германия пообещала Белоруссии «четкие последствия» после инцидента с бортом Ryanair 23 мая 2021, 21:30 Текст: Алексей Дегтярев

Происшествие с посадкой самолетa Ryanair в Минске понесет за собой «четкие последствия» со стороны Евросоюза, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. «То, что самолет, курсирующий между двумя странами ЕС, был вынужден под предлогом угрозы минирования совершить промежуточную посадку, является серьезным посягательством на гражданскую авиацию Европы. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что таким образом был задержан журналист Роман Протасевич», – цитирует Мааса РИА «Новости». Он добавил, что этот инцидент не может остаться «без четких последствий со стороны Евросоюза». Между тем госсекретарь при министерстве экологии и транспорта Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что необходимо провести расследование по ситуации с экстренной посадкой лайнера. «Угон самолета недопустим. Вместе с Европейским союзом и Международной организаций гражданской авиации (ICAO) Франция призывает к немедленному расследованию действий белорусских властей», – заявил он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича. О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Греция обвинила Белоруссию в авиапиратстве 23 мая 2021, 20:17 Текст: Алексей Дегтярев

Греция считает актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой. «Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке Ryanair FR 4978, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, в Минске в Белоруссии», – цитирует заявление МИД Греции РИА «Новости». Там отметили, что на борту были 171 пассажир, 11 из них – граждане Греции. «Такой акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим», – указали в ведомстве. Греция призвала немедленно освободить самолет и всех пассажиров, чтобы они прибыли в конечный пункт назначения. «Мы осуждаем незаконный арест белорусского активиста Романа Протасевича, которому угрожает смертная казнь», – подчеркнули в МИД. Протасевич, по данным греческого ведомства, находился в составе делегации, возглавляемой лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, посещавшей Дельфийский форум. «Мы считаем, что подобные практики, относящиеся к другим временам и не подходящие ни для одного цивилизованного государства, не должны оставаться без ответа. Греческая сторона находится в тесном взаимодействии с другими странами-членами ЕС и ожидает, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском Совете», – заключили в МИД. В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.