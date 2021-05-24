Франция не исключила закрытия воздушного пространства над Белоруссией

Париж не исключает закрытия воздушного пространства над территорией Белоруссией для самолетов ЕС после инцидента с бортом Ryanair, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов. Одной из мер может стать закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС», – сказал Бон, передает ТАСС.

Он также не исключил расширение санкций ЕС против Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. «Этот акт государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным... Начиная с выборных событий, фальсификаций и репрессий в прошлом году, мы несколько раз принимали санкции против Белоруссии. Сегодня (президент Белоруссии Александр) Лукашенко сам находится под санкциями... и около 100 ответственных лиц в Белоруссии находятся под санкциями. Естественно, мы можем расширить эти санкции на других лиц», – сказал Бон, передает РИА «Новости».

Он также заявил о необходимости вести диалог с Россией в рамках ОБСЕ после произошедшего инцидента, «чтобы постараться найти политическое решение». Бон подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать политическую оппозицию в Белоруссии, принимать санкционные меры. «И мы будем продолжать политический диалог с Россией в твердой манере, чтобы Белоруссия – последняя диктатура в Европе – стала наконец демократией», – заявил госсекретарь при МИД Франции.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, в связи с чем СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич.