Политолог назвал возможные санкции ЕС против Минска из-за инцидента с самолетом Ryanair

«Европейцы введут ряд санкций против белорусских чиновников. Дипломатические отношения между Западом и Минском сейчас уже на грани срыва, но могут еще больше пострадать», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил обвинения Европарламента в адрес Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair.

«Запад возмущен, так как считает, что на его стороне правильные либеральные ценности, а Белоруссия нагло нарушает правила, преследуя инакомыслящего журналиста. Возмущение может перейти в еще больший конфликт», – убежден немецкий политолог Александр Рар.

При этом, отметил политолог, «президент Белоруссии Александр Лукашенко своим поступком ничего нового не придумал. В 2013 году Франция и Португалия закрыли воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса из-за подозрения, что на борту находится разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден. Против тех действий, спровоцированных США, никто не выступал, ведь Соединеные Штаты – союзник Европы».

«А сейчас Запад видит себя более сильным, чем Белоруссия, и он будет ее наказывать, – отметил собеседник. – Но вопрос в том, как можно наказать Минск? Если Запад закроет воздушное пространство для своих самолетов через территорию Белоруссии, то это будет сильнейший удар по России и по своим же авиалиниям, а не по Белоруссии. Поэтому этого никто не делать не будет».

«Но и молчать западные страны не будут, – подчеркнул политолог. – Европейцы соберутся, будут стучать кулаками по столу, называть это безобразием, после чего введут ряд санкций против белорусских чиновников. Дипломатические отношения между Западом и Минском сейчас уже на грани срыва, но могут еще больше пострадать».

«А так – какие санкции можно вводить против Белоруссии? – рассуждает Рар. – Она не зависит от Запада, она зависит от России. Чем больше Запад будет давить на Минск и зажимать Лукашенко, тем быстрее он будет двигаться в сторону Союзного государства с Россией. Этого запад тоже не хочет. Поэтому в ближайшие дни мы услышим много шума, криков, ЕС будет требовать от России, чтобы она также сказала свое слово против Лукашенко. Но в целом возможности Запада против Белоруссии ограничены».

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан.

Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.