Tекст: Ольга Иванова

Возможная остановка поставок дизельного топлива из США может иметь катастрофические последствия для Британии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph. По оценке издания, резкий скачок цен на дизтопливо в таком случае ускорит инфляцию, прежде всего из-за удорожания работы сельскохозяйственного и строительного секторов, а также грузоперевозок.

Telegraph подчеркивает: «Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадежных зарубежных инвесторов». При этом газета указывает, что Лондону будет сложно быстро найти альтернативу в Европе, и напоминает, что до начала конфликта на Украине около 20% импорта дизтоплива в страну приходилось на Россию.

Инициатором идеи запрета назывался президент США Дональд Трамп, который ранее выступил за ограничение экспорта дизельного топлива на фоне роста цен на энергоносители. После этого, по данным газеты The Wall Street Journal, руководители компаний Chevron и ExxonMobil начали обращаться к чиновникам американской администрации, пытаясь не допустить реализации этого шага.

Во власти России ранее заявляли, что отказ Запада от российских углеводородов стал серьезной ошибкой. По их оценке, такие решения ведут к еще более сильной зависимости от поставок по высоким ценам, тогда как государства, отказавшиеся от прямых закупок, продолжают покупать российскую нефть и газ через посредников дороже и, как ожидается, будут делать это и дальше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил о возможной самой суровой с 2022 года зиме в ЕС на фоне 40-процентного роста цен на дизельное топливо.

Издание Politico сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива для снижения рекордных цен перед выборами.

Газета The Wall Street Journal пишет о кампании нефтегазовой отрасли США по убеждению властей отказаться от поддержанного Дональдом Трампом запрета на экспорт дизеля.