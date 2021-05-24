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ИКАО получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, сообщило Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
По его сведениям, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» к аэропортам стран ЕС, передает ТАСС.
«Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц», – цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве.
«Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь», – написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя обвинения Запада в адрес Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair.
Таким образом глава Роскосмоса охарактеризовал ситуацию лета 2017 года, когда пассажирский самолет компании S7, на борту которого по приглашению президента Молдавии в Кишинев летела правительственная делегация с Рогозиным, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и Польши и сел в Минске. «И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полета, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России», – написал Рогозин.
Также глава Роскосмоса напомнил еще об одном случае, когда в 2014 году, после того как его включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и Швейцарии, власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть российский правительственный спецборт на их аэродромы, чтобы «арестовать санкционного политика». Самолет летел в Кишинев через Черное море и Турцию, поскольку Украина, Польша и Венгрия запретили пролет в их воздушном пространстве по более прямому маршруту.
«Так что польским панам следует быть последовательными и тренировать память. Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался», – написал Рогозин.
Ранее в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме» из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).
Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
В Raynair назвали причину экстренной посадки самолета в Минске
Авиакомпания Raynair прокомментировала экстренную посадку своего рейса Афины – Вильнюс в Минске, после которой был задержан основатель признанного белорусской стороной экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
«Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», – цитируют сообщение перевозчика «Ведомости».
Там пояснили, что в ходе проверки самолета не было найдено ничего подозрительного. Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
В Литве заявляли, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича.
Позже к призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента.
Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.
Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск.
Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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Президент России Владимир Путин готов во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудить Крым, если речь пойдет о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности этого региона России, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру... Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества – знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами – если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым – регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости».
Также он напомнил, что говорить об отчуждении территорий России – уголовное преступление.
«В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление – говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление! Поэтому предстоит, конечно, много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится. Но такой обмен мнениями действительно имеет место», – уточнил Песков.
Ранее Зеленский заявил о начале контактов Москвы и Киева по встрече с Путиным.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Песков тогда заявил, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
В экстренно севшем в Минске «заминированном» самолете задержали белорусского оппозиционера
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Борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
«Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, отрабатывается эта информация», – сообщили в пресс-службе национального аэропорта «Минск» РИА «Новости».
Борт успешно приземлился, сейчас его осмотрела саперная группа. Предварительно, информация о минировании не подтверждается, но проверочные мероприятия продолжаются.
Между тем незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил, что на борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич, его задержали.
Для сопровождения «заминированного» пассажирского самолета в небо подняли истребитель МиГ-29 по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Также отмечается, что глава государства дал команду принять самолет в Минске.
В ноябре создатель Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Путило и Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. До этого суд Центрального района Минска признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими.
Эксперт: Протасевичу в Белоруссии грозит срок, сравнимый со смертной казнью
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Основателю признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу грозит срок, «сравнимый со смертной казнью», считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
«Протасевичу грозит длительный срок заключения, сравнимый со смертной казнью. Скорее всего, смертную казнь ему выносить не будут или же вынесут, а потом помилуют для того, чтобы не раздражать Запад. Но в Белоруссии в последнее время смертную казнь не применяют, потому что Лукашенко стремится наладить отношения с Евросоюзом», – рассказал он РИА «Новости». Безпалько отметил, что в Белоруссии самое страшное преступление – это покушение на власть действующего президента Александра Лукашенко, но если какая-то сила или персона не претендует на это, принадлежит она Западу или Востоку, она вполне спокойно может взаимодействовать с белорусским государством.
По словам политолога, Запад может усилить санкции против Минска, но для Лукашенко, считает Безпалько, принципиального значения это не имеет.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Стало известно, как удалось вычислить Протасевича на борту Ryanair
Основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после того, как летевшая с ним подруга отправила снимок с ним другому блогеру, сообщают белорусские СМИ.
«На рейсе Ryanair оказался Роман Протасевич, объявленный белорусскими правоохранителями в розыск за организацию массовых беспорядков. В интернете появилась информация, якобы самолет задержали специально из-за него. Оказалось, что все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, и никаких вопросов не возникло», – цитирует сообщение белорусского государственного канала «Беларусь 1» РИА «Новости».
Там добавили, что Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.
По данным телеканала, оппозиционер летел с подругой, она сняла его на фото в автобусе, в аэропорту, после чего отправила блогеру Антону Матолько, включенному в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.
«Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», – пояснил телеканал.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с призывом немедленно освободить Протасевича. К призывам Литвы присоединились Германия и Австрия, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к председателю председателя Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть введение санкций против белорусских властей из-за инцидента. Сам Шарль Мишель заявил, что обеспокоен в связи с ситуацией в Минске, он также призвал освободить рейс и всех его пассажиров.
Между тем борт должен был вылететь из Минска в 19.00 мск.
Очевидцы рассказали о реакции Протасевича на посадку самолета в Минске
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Один из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был очень напуган, когда понял, что самолет Ryanair экстренно начал садиться в Минске, рассказали пассажиры.
«ОМОН вошел и задержал (Протасевича)», – заявил один из пассажиров, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовский портал Delfi.
По словам пассажира, сотрудники ОМОН проверяли чемоданы и задержали Протасевича. Он отметил, что на глазах у других пассажиров физического насилия силовики не применяли. «Перед нами избиений не было. Он был очень испуган. Я смотрел ему в глаза, было очень грустно», – добавил очевидец.
Еще один пассажир сообщил, что их не информировали, по какой причине обыскивали. Другая пара рассказала, что они видели истребители.
«С истребителями нас посадили в Минске, с ними же проводили до Литвы. Когда он услышал, что самолет совершает посадку в Минске, на него было страшно смотреть», – рассказала женщина.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
«Он сказал, что ему грозит смертная казнь. Мы с его девушкой пережили весь процесс ожидания. Она стояла рядом, мы думали, чем помочь. Но ситуация была такая, что ничего нельзя было сделать», – сказал другой пассажир.
Еще одна пассажирка рейса написала в Instagram, что сразу после объявления о посадке в Минске Протасевич подошел к членам экипажа и уговаривал их не сажать самолет в белорусской столице. По ее словам, мужчина назвал себя беженцем и заявил, что белорусские власти его убьют. В ответ пилоты заявили, что обязаны подчиниться, так как их авиакомпания связана международными обязательствами.
Пассажирка также опубликовала несколько фото из аэропорта Минска и заявила, что местные силовики относились к ним, как «к заключенным».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, в связи с чем СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
В Литве назвали альтернативную причину экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Экстренная посадка рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минске произошла после конфликта между пассажиром и членом экипажа на борту, заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене.
«Такой информации (о бомбе на борту) у нас нет», – заявила представитель оператора в эфире радио LRT, передает ТАСС.
Она пояснила, что причина экстренной посадки была другая. «Между одним из пассажиров и членом экипажа возник конфликт. Было принято решение посадить самолет в Минске», – указала Бейшене.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
НАТО отреагировало на ситуацию с самолетом Ryanair
Происшествие с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске – это опасный инцидент, он требует международного расследования, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования. Белоруссия должна обеспечить безопасное возвращение экипажа и всех пассажиров», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО следит за ситуацией и сообщениями о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистким Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что руководство Белоруссии должно немедленно объясниться за инцидент с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича.
О «серьезных последствиях» Минск предупредил Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком. Афины сочли актом государственного авиапиратства экстренное приземление борта Ryanair в Минске, жизни пассажиров, по мнению греческого МИД, были под угрозой.
Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.
«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь.
«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она.
По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа.
«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2» в водах Германии
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Судно «Фортуна» продолжило работы по укладке «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream 2 AG.
«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», – отметили в Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.
17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) Германии распорядилось исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, в частности, трубоукладчик «Фортуна».
Напомним, 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.
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В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов»
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Россия готова дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть дружбой, а не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков а эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», – ответил он на вопрос о том, какие страны имел в виду президент Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что «мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить». Пресс-секретарь также отметил, что стратегические силы России – самые современные в мире.
«Наши самые современные в мире стратегические силы – они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом», – сказал он.
В четверг Путин заявил, что «все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил». Также он отметил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.
Задержан подозреваемый в убийстве водителя в Петербурге таксист-иностранец
В Петербурге таксист-иностранец в ходе дорожного конфликта напал с ножом на россиянина, который был за рулем другого автомобиля, пострадавший скончался, сообщили в ГУ МВД по городу и области.
«Произошел конфликт между водителями, не поделившими проезжую часть. В ходе него 24-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, управлявший такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди 26-летнему водителю Kia Ceed. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Иностранца доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Источник 78.ru в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемый является гражданином Таджикистана. Позже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Очевидец сообщил изданию, что конфликт начался из-за неработающего светофора. «Не работал светофор на перекрестке – был мигающий желтый в обе стороны, а перекресток этот достаточно напряженный. На почве того, что они не разъехались, зацепились, произошел конфликт. Ребята дрались. Ножи и ничего такого не заметил, но видел, как выскочила женщина из трамвая – кондуктор или водитель, мужики сбежались из соседних машин», – рассказал он.
Собеседник добавил, что, когда возвращался той же дорогой через час, увидел лужу крови и полицию на месте.
В конце марта таксисты устроили стрельбу и поножовщину в поселке Мосрентген в Новой Москве, в результате инцидента один из мужчин погиб.
Авиаэксперт оценил обвинения в адрес Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции
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«Если международное сообщество захочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал заявление ИКАО о подозрении властей Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции, которая определяет основные принципы работы международной гражданской авиации.
«С точки зрения авиационных норм и международных правил Белоруссия ничего не нарушила. Напротив, Минск выполнил свои обязательства перед международным сообществом. Белоруссия как член ИКАО – организации, которая является структурой ООН – отвечает перед международным сообществом за безопасность полетов гражданских воздушных судов в своем воздушном пространстве», – отметил авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров.
«Соответственно, если у белорусских властей и спецслужб была информация о том, что самолету и пассажирам что-то угрожает, они были обязаны предпринять все меры по обеспечению безопасности и предотвращению возможного теракта. Поэтому с формальной точки зрения претензий к Минску быть не может», – продолжил эксперт.
«Но в этом деле есть политическая составляющая, – добавил Гусаров. – Институты международного права в последние годы очень быстро разрушаются и различные рестрикции принимаются по праву сильного. Поэтому ИКАО окажется под серьезным политическим давлением, и я не исключаю любого развития ситуации».
«В то же время я не знаю прецедентов исключения каких-либо стран из ИКАО. Белоруссия – небольшое государство с небольшой авиацией, но при этом – большая транзитная страна для российских, европейских и азиатских авиакомпаний, – отметил авиаэксперт. – Если международное сообщество хочет закрыть важнейший транзитный маршрут и облетать Белоруссию, тратя на это дополнительные деньги, то ее могут изолировать.
У нас уже есть закрытая зона на юго-востоке Украины. Если к ней добавится Белоруссия, то как в таком случае летать из Европы в Азию? Через Северный полюс?».
«Думаю, авиационное сообщество и бизнес выступят против таких действий, – убежден собеседник. – А вот политики мыслят иначе. Но, скорее всего, против Белоруссии будут введены политические санкции, а ИКАО, надеюсь, останется в стороне от политических споров».
Ранее Соединенные Штаты поддержали созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic в свою очередь объявила о решении не летать над территорией Белоруссией, заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair, а руководство Белоруссии немедленно объясниться. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации).
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть возможность введения санкций против белорусских властей, включая запрет полетов белорусских авиалиний в страны Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации, а также запретить самолетам белорусской национальной компании «Белавиа» приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО. Латвия предложила закрыть небо Белоруссии для всех международных рейсов.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий», в понедельник на саммите Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры намерены обсудить возможное расширение санкций против Белоруссии.
Варшава потребовала от Минска немедленно освободить Романа Протасевича, а также Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Париж указал на недопустимость угона самолета, призвав к немедленному расследованию действий белорусских властей вместе с ЕС и ИКАО. Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал Белоруссии «четкие последствия» со стороны ЕС. Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил принятием мер ЕС «против белорусского диктатора Лукашенко и его режима».
О «серьезных последствиях» Минск предупредил и Лондон, там назвали экстренную посадку «неслыханным поступком». Афины сочли приземление борта Ryanair в Минске «актом государственного авиапиратства». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал происшествие с самолетом Ryanair опасным инцидентом, требующим международного расследования.
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Число случаев «черной плесени» в Индии приблизилось к 9 тысячам
В Индии зафиксировали свыше 8,8 тыс. случаев мукоромикоза, грибковой инфекции, известной как «черная плесень», заявил министр химической промышленности страны Садананда Говда.
«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 тыс. 848 по всей стране», – цитирует индийского министра РИА «Новости».
Больше всего случаев выявили в штате Гуджарат (2281), также инфицированных установили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.
В начале мая сообщалось, что в Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции. Это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране. Эта «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова поясняла, что мукоромикоз может представлять смертельную опасность для людей со сниженным иммунитетом.