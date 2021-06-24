Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Росгвардия: Экипаж упавшего под Петербургом вертолета увел машину от деревни

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
Разделы

На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
Перейти в раздел…

Британский эсминец проверил боеготовность Крыма

Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
Перейти в раздел…

Сто тысяч украинцев позвали на «войну с Россией»

Так выглядит обложка этой брошюры mkip.gov.ua
Как вести себя, если на твою страну «напала Россия»? Ответить на этот нетривиальный вопрос решили на Украине, вполне серьезно издав на государственные деньги соответствующую брошюру. Что говорится в этой книге о «войне с Россией» и почему некоторые советы в ней актуальны жителям Украины даже сейчас, в мирное время? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия должна стать страной азиатского футбола

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нынешний чемпионат Европы по футболу заставил задуматься над тем, стоит ли впредь России в нём участвовать. Может быть, нашей стране вообще пора покинуть УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Царизм и КГБ против черной заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Зачем России военные парады

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 76 лет назад на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Ежегодным он стал только через 50 лет – уже в новой России. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

Новые ограничения для непривитых

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Росгвардия: Экипаж упавшего под Петербургом вертолета увел машину от деревни
    Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня Названа вероятная причина крушения вертолета Росгвардии под Петербургом Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве Захарова назвала Киркорова оружием массового поражения
    Попова назвала адекватными все ограничения в регионах из-за COVID Захарова объяснила цель провокации с британским эсминцем В Воронежской области на полигоне погиб военный Касперская рассказала, чем Макафи мог «не угодить» американским властям
    В России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса В России зафиксировали «шквал запросов» на аннуляцию туров в Краснодарский край Посол США Салливан вернулся в Москву Гришковец подтвердил иск Земфиры о защите чести и достоинства

    «Исключить попадание!»


    ФСБ опубликовала видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море

    выше жены президента


    В рейтинге самых влиятельных женщин Украины на первом месте оказалась посол США

    нежелательная вакцинация


    В Минздраве объяснили, как получить справку о противопоказаниях к прививке от COVID-19

    Видео

    морские границы


    Западные СМИ: Россия знает, что может вытирать ноги о Британию

    «квартирный вопрос»


    «Друзья Донбасса» отомстили премьеру Швеции

    внешнеполитический принцип


    Что Госдеп прячет за радужным флагом

    ПРО США Aegis Ashore


    Америка получила возможность нанести удар по Уралу

    российская сборная


    Илья Переседов: Футбол в России надо заменить лаптой и городками

    противопрививочники


    Сергей Мардан: Ковид-диссидентов нужно принудить или изолировать

    выборы в Армении


    Геворг Мирзаян: Армяне сдали свою страну

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

    Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии    24 июня 2021, 22:00
    Фото: Karolis Kavolelis/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.

    Совет ЕС в четверг впервые ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии. Они включают ограничения торговли нефтепродуктами и хлористым калием, а также сырьем и техникой для производства табачной продукции. Во-вторых, введен запрет на продажу Белоруссии технологий или программного обеспечения, предназначенного для перехвата телефонных или интернет-переговоров, а также продукции двойного назначения, которая может иметь военное применение. В-третьих, ограничен доступ к рынкам капитала в ЕС, запрещено оказание услуг по страхованию государственных структур и агентств в Белоруссии. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекращает любые выплаты по существующим соглашениям и проектам.

    Последнее означает, что Белоруссию отрезают, как и Россию, от европейских кредитов, а заодно и услуг по страхованию. Минску теперь придется искать деньги либо в России, либо в Азии – например, в Китае, с которым он все активней ведет торговлю. Собственно, основным кредитором для Белоруссии и так является Россия. Буквально в декабре Минск получил 500 млн долларов в рамках госкредита России на 1 млрд долларов.

    Запрет на технологии и программное обеспечение для перехвата переговоров заденет, но вряд ли убьет IT-отрасль Белоруссии, которая серьезно разрослась. В экспорте услуг компьютерные услуги стоят на втором месте после транспортных (Белоруссия – транзитная страна), их доля в 2020 году составила почти 30%. В компьютерные услуги включается все, что связано с IT-индустрией. В 2019 году эта отрасль принесла стране 2,1 млрд долларов, а в 2020 году – уже 2,5–2,7 млрд долларов. Она стала серьезным источником поступления валюты в страну.

    Более серьезный удар Брюссель решил нанести по двум главным экспортным товарам Белоруссии – по нефтепродуктам и калийным удобрениям. По данным Белстата, в 2020 году страна больше всего заработала на продаже именно удобрений (не только калийных, которые занимают львиную долю), на втором месте – нефтепродукты. Для понимания: на третьем месте – мясная и молочная продукция, на четвертом – черные металлы и изделия из них.

    Основной торговый партнер Белоруссии, конечно, Россия, которая покупает много белорусских товаров. Однако по нефтепродуктам сотрудничество иного толка. Москва продает Минску по льготным ценам свою нефть, из которой тот делает нефтепродукты и экспортирует их в третьи страны. По удобрениям Белоруссия и вовсе является соперником России на мировом рынке.

    В 2020 году Белоруссия нарастила продажу калийных удобрений на 15% – до 7,1 млн тонн, заработав на этом 2,4 млрд долларов. Однако Европа не является главным покупателем белорусских удобрений. Это существенно снижает санкционный удар по валютным поступлениям в Белоруссию от экспорта этого товара.

    Крупнейшим покупателем белорусских калийных удобрений в 2020 году была Бразилия, куда было отгружено продукции на 522 млн долларов, затем шел Китай, который купил товара на 320,7 млн долларов, и Индия (290 млн долларов).

    На ЕС приходится всего лишь около 7% калийных удобрений Белоруссии, в том числе 4% на Польшу и 3% на Норвегию,

    отмечает Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Учитывая, что в 2020 году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала около 3 млрд долларов, на экспорте в страны ЕС доход составил всего 200 млн долларов.

    «Несмотря на то, что в структуре экспорта доля калийных удобрений не так велика, но она покрывает около 20% глобальных потребностей в этом товаре. И, накладывая санкции, Европа одновременно бьет и по своим сельхозпроизводителям», – говорит Тимофеев.

    «Однако заменить такую долю можно сравнительно легко, нарастив объемы продаж в Китай и другие страны АТР», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. 

    Другой вариант – Россия может стать посредником для поставок белорусских калийных удобрений в ЕС и другие страны. Если Россия или азиатские страны начнут слишком сбивать цены на белорусские удобрения, то Минск может пойти даже на слияние своего «Беларуськалия» с российским конкурентом – компанией «Уралкалий». Создание такого альянса после санкций ЕС не исключила эксперт Института экономики РАН Аза Мигранян.

    Когда-то такой альянс уже существовал, однако Минск со скандалом вышел из него, решив самостоятельно покорять мир своими удобрениями без российского напарника. И у белорусов это неплохо получалось благодаря стратегии демпинга цен. Они предлагают свои удобрения по более привлекательным ценам, чем конкуренты, поэтому с каждым годом их экспорт рос. Даже в 2020 году он вырос на 15%.

    Но противостоять санкционному давлению в одиночку может быть намного сложнее. Брюссель своими действиями может сблизить белорусских и российских производителей удобрений, создав нового мирового лидера в этой отрасли. Как минимум ЕС подталкивает Белоруссию отказаться от транспортировки удобрений через литовский порт в пользу российских портов на Балтике. Москва давно этого хотела, но Минск до сих пор упирался. Теперь Александр Лукашенко, скорее всего, станет более сговорчивым.

    Литовские железные дороги уже подсчитали, что из-за санкций против Белоруссии они могут потерять до 100 млн евро. «Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около 100 млн евро, это примерно 30% всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов», – заявил представитель госпредприятия Мантас Дубаускас, который рассчитывает на компенсации от государства. Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что санкции скажутся на экономике балтийской республики, но выразил надежду, что для Белоруссии они будут более болезненными.

    По нефтепродуктам ситуация сложней, но опять же не критичная. На продаже нефтепродуктов в ЕС Белоруссия зарабатывает порядка 1 млрд долларов. Доля ЕС в общей структуре продаж нефтепродуктов республики – около 20%, отмечает Деев.

    Основным покупателем белорусских нефтепродуктов в Европе является Великобритания, Нидерланды и Польша. Однако они являются скорее перевалочным пунктом, где товар перепродается в другие европейские страны.

    Полный запрет европейцам покупать белорусские нефтепродукты ударит не только по доходам Белоруссии, но и по европейскому рынку. Пострадают не только Великобритания, Нидерланды и Польша, которые лишатся заработка на перепродаже белорусских нефтепродуктов, но и другие европейские страны, которые вынуждены будут искать замену белорусским бензинам. А это выльется временно в дефицит топлива и рост цен. Выиграть от этого может Россия, где европейские потребители смогут найти замену белорусским нефтепродуктам.

    А также Украина, которая является вторым крупнейшим покупателем белорусских нефтепродуктов. Они ей нужны для собственных нужд. Украина, благодаря санкциям, сможет нарастить поставки белорусского бензина, пополнить запасы, да еще и наверняка потребовать снижения цены от белорусов. Киев может даже начать перепродавать белорусские нефтепродукты европейцам, выступив как посредник. Конечно, это будет возможным, если Киев не решится поддержать экономические санкции Брюсселя по примеру того, как поддержал отказ от полетов над Белоруссией и запретил белорусским перевозчикам летать через Украину. 

    Украинские власти загнали себя в непростую ситуацию. Если они не поддержат сейчас европейские санкции против Белоруссии, то политически это будет выглядеть нехорошо. А если поддержат, то Киев обречет своих граждан на бензиновый кризис с критическими последствиями, выход из которого сможет обеспечить только Россия. Без белорусского бензина, сделанного из российской нефти, украинский рынок ждет коллапс – дефицит, очереди на АЗС, заоблачный рост цен, появление черного рынка.

    «Конечно, запрет на продажу этих товаров в ЕС для Минска будут чувствителен, так как страны Европы – это второй по объемам рынок для республики. Но Минск может переориентировать часть продукции на рынок РФ, а также через нашу страну начать поставлять товары за рубеж», – считает Деев.

    Для обхода санкций Белоруссия будет активней использовать перевалку нефтепродуктов с белорусских НПЗ через российские порты. «Ограничения не означают полный запрет на торговлю нефтепродуктами, поэтому республика может переориентироваться на новые рынки, а также начать работу по посредническим схемам», – добавляет Деев. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •