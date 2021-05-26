Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

«Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения

26 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
Разделы

Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна J.Koehler/Imago/Global Look Press
История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
Перейти в раздел…

Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
Перейти в раздел…

США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это признано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...

В экзекуциях должна быть логика

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
Подробности...

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
  • За флаги Белоруссии

  • За флаги IIHF

  • За флаги России

  • За все снятые флаги
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения
    Американские эксперты: Встреча Путина и Байдена пройдет без мяса Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение Три японских рыбака погибли после столкновения с российским судном «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения
    Псаки заявила о серьезном отношении США к данным о вторжении НЛО В бундестаге заявили о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair Соловьев обвинил Манижу в предательстве национальной культуры РЖД решили сократить число вагонов-ресторанов
    В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией На Украине потребовали наказать Россию из-за посадки самолета Ryanair в Минске Загадочную военную базу обнаружили на ключевом маршруте поставок нефти В России испытали модель самолета сверхкороткого взлета «Партизан»

    «почти достроен»


    Байден назвал санкции против «Северного потока – 2» контрпродуктивными

    «Черная книга Беларуси»


    Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии

    замена флагов


    Депутат Европарламента: Латвия поддержала Протасевича диким способом

    Видео

    запрет полетов


    Украина может стать главным карателем Белоруссии

    военный флот


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    создатель Nexta


    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    резня в Потаватоми


    США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

    Евровидение


    Сергей Мардан: Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    остановка в Минске


    Тимофей Бордачёв: Глобальный абсурд или новый мировой порядок

    подвиг Кирилла и Мефодия


    Владимир Можегов: Славянская письменность стала кодом русской души

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?

    Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

    Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна    26 мая 2021, 08:40
    Фото: J.Koehler/Imago/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины?

    История с экстренной посадкой европейского самолета Ryanair в Минске неожиданно стала поводом вспомнить о «Северном потоке – 2» в негативном ключе. Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат считает, что Лондон должен сделать следующий шаг, отвечая на действия белорусских властей, и ввести санкции против «Северного потока – 2» и газопровода «Ямал – Европа», который, по его словам, является источником финансирования белорусского правительства, так как проходит по территории республики.

    В ответ глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за белорусского инцидента. Видимо, то, что Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и обязала свои авиакомпании облетать Белоруссию, расценивается там как недостаточный ответ.

    Глава Еврокомиссии пошла дальше. Урсулу фон дер Ляйен спросили, обращалась ли она к правительству Германии с просьбой остановить «Северный поток – 2». В ответ она заявила, что российской экономике «в очень значительной степени не хватает модернизации», она «очень сильно зависит от энергетических доходов». Поэтому «такое сотрудничество (Германии и России) на уровне энергетики не приведет к модернизации и не принесет никаких реальных перемен».

    Фон дер Ляйен привела в пример начало 2000-х годов, когда «Россия пыталась модернизировать свою экономику с помощью доходов от нефтегазового сектора, но не смогла этого сделать, поскольку ей не хватает технологий, креативной молодежи и критических идей».

    Логика рассуждений что Лондона, что Брюсселя выглядит, мягко говоря, странно.

    «Одно заявление абсурднее другого. Британцы предлагают ввести санкции против России за историю с Белоруссией, которая никак не касается «Северного потока – 2». Дальше с логикой еще хуже.

    Остановить строительство «Северного потока – 2» можно только одним способом – это прямые санкции всего Евросоюза. Но британцы вышли из этого союза», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Более того, изначально настроенная против «Северного потока – 2» Еврокомиссия уже предприняла все что могла в рамках правового поля, чтобы помешать этому проекту. Газпром специально сделал так, чтобы новая труба не выходила на европейскую территорию (сушу), как это произошло в случае с «Северным потоком – 1» и его продолжением на суши газопроводом Opal. Это вывело его из-под действия Третьего энергопакета. Однако Брюссель так юридически «подкопался», что придумал, как распространить действие этих норм на морскую часть «Северного потока – 2». В итоге после ввода в строй Газпром сможет использовать только половину мощностей собственного газопровода. И битва за исправление этой несправедливости будет нешуточная. Opal победить в ней до сих пор не удалось.

    Любопытно, что если раньше критики «Северного потока – 2» приводили хоть какие-то экономические аргументы против нашей трубы, то теперь они себя уже и этим не утруждают. Лондон сам политизирует коммерческий проект.

    Юшков напоминает, что раньше хотя бы звучали два, пускай и очень спорных, экономических аргумента против газопровода. Первое – что он приведет к увеличению зависимости Европы от российского газа (на самом деле это не так, общие объемы экспорта газа в ЕС не изменятся, речь лишь о смене маршрута доставки). Второе – приведет к отказу от транзита российского газа через Украину, которая лишится денег за транзит. Якобы Россия спит и видит, как наказать Украину за неправильное политическое поведение. О том, что Украина потеряла куда больше после разрыва промышленной кооперации с Россией и отказа от российского рынка сбыта, так и не получив свободный доступ к европейскому рынку, в Европе уже мало кто вспоминает.

    Более того,

    Лондон предлагает в качестве наказания Минска запретить использовать еще и газопровод «Ямал – Европа». Вот только Белоруссия в этом случае пострадает меньше других.

    Это будет куда более существенный удар по Польше, которая зарабатывает на этой трубе, по России, которая качает 30–35 млрд кубометров газа по этому маршруту, и наконец, по самой Европе.

    «Эта история бьет, конечно, больше по Газпрому и России, а не Белоруссии», – говорит Юшков. Белорусский участок газопровода «Ямал – Европа» принадлежит Газпрому, который платит за транзит сам себе. Поэтому напрямую Минск не зарабатывает на трубе, хотя она дает, конечно, налоговые поступления и рабочие места местному населению.

    Польша только в конце 2020 года получила то, чего всегда так хотела – окончание транзитного соглашения с Газпромом. Варшава постоянно жаловалась, что мало получает за транзит по контракту. Теперь тариф формируется в рамках европейских правил (выбор транзитных мощностей на аукционах), как хотела Польша, но Великобритания хочет лишить ее этих доходов.

    Если теоретически представить, что перекроют и «Северный поток – 2», и «Ямал – Европа», то это может привести к серьезному коллапсу в Евросоюзе и взлету цен на газ до 400–500 долларов за тысячу кубометров. Как рассуждает Юшков, даже если старая украинская ГТС окажется способной качать дополнительно 30 млрд кубометров газа в год (которые идут по «Ямал – Европа»), то Газпром вряд ли пойдет на это.

    Во-первых, это будет дорого. Потому что контракт с Украиной рассчитан на поставку только 40 млрд кубометров газа в год. Все дополнительные объемы Газпрому придется прокачивать по повышенному тарифу. «Думаю, что при таком сценарии Газпром пойдет на принцип и будет продавать только те объемы, которые обязан по контракту, а все сверхзаявки европейцев удовлетворять не будет. Учитывая высокий спрос из-за опустошенных этой зимой подземных хранилищ, цены взлетят до 400–500 долларов, и европейские потребители заплатят за эти санкции против российских газопроводов из собственного кармана», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Логика главы Еврокомиссии о том, что сотрудничество ЕС и России это якобы плохо для самой российской экономики, и «Северный поток – 2» мешает нашей стране модернизироваться, выглядит не менее странной.

    «Это тоже абсурдное заявление. Давайте тогда в рамках этой логики не использовать также нефтепроводы и газопроводы из других стран. Газопровод из Норвегии тоже мешает ей развиваться? А газопровод из Алжира? А газопровод из Азербайджана, который в прошлом году дошел до Италии? Если взять и закрыть все эти трубопроводы, то на сколько веков назад Европа отойдет в своем развитии?» – говорит Юшков.

    Исходя из логики главы ЕК, санкции США против нефтегазовой отрасли России тоже, видимо, сделаны на благо российской экономики: слишком много доходов от нефти и газа получает российский бюджет, и это идет во вред российским бюджетникам и россиянам. Или все-таки США хотят сами продавать свой газ в Европе, которая стала слишком свободной и неподконтрольной?

    Глава ЕК пытается манипулировать классической идеей углеводородного проклятия. Якобы без нефти и газа российская экономика сумела бы модернизироваться еще в начале 2000-х годов. Но так ли это на самом деле?

    Откуда Россия взяла бы огромные средства, необходимые для собирания по кусочкам промышленности и экономики страны после обвалов 1991 и 1998 годов? МВФ, конечно, давал сказочные кредитные деньги, но на модернизацию ли российской экономики? Стоит напомнить, что только благодаря дорогой нефти и газу России удалось быстро слезть с долговой иглы МВФ, чем был сильно огорчен Запад, который больше не мог указывать Москве, что делать в политике и экономике. Украине, у которой нет такого количества нефти и газа, такой удачный исход, к сожалению, не светит. И по Украине же видно, что евромайдан не привел страну и ее граждан к европейскому достатку.

    «Если бы в 2000-х у нас не было бы доходов от нефти и газа, России, скорее всего, пришлось бы до сих пор выплачивать кредит МВФ, у нас не было бы своих денег на развитие сельского хозяйства и промышленности. Масштабные высокотехнологические проекты нуждаются в серьезном финансировании», – говорит доцент РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

    «Если Россию лишат части углеродного рынка, бюджет станет дефицитным, бюджетники недополучат денег, социальные расходы урежут. Как это поможет развитию и модернизации российской экономики? Мы сразу пойдем собирать «Теслу»?» – иронизирует Юшков.

    Вместо этого мы видим бум в сельском хозяйстве за счет модернизации агрохолдингов. А началось все, если вспомнить, с «ножек Буша», которыми США заполонили российские прилавки. Скорее всего, россияне до сих пор бы питались американскими окорочками, если бы Россия не обрела свободу от западных кредитов и не получала бы нефтегазовые доходы в бюджет. В реальности же Россия сама себя обеспечивает куриным мясом и свининой и заняла свою нишу по говядине. Не говоря уже об успехах в зерновой, масличной, сахарной отраслях, а также в тепличном хозяйстве, выращивании фруктов и т. д.

    В стране почти полностью модернизирована металлургическая отрасль. Ярким примером развития высокотехнологичных производств являются судостроение (Россия умеет делать ледоколы) и авиастроение. «Проект МС-21, однозначно, успех отрасли», – говорит Тимофеев. Что стоит создание собственного авиационного двигателя для этого проекта, и просто уникальной собственной разработки композитного крыла самолета. Это наше ноу-хау, чего нет ни у США, ни у ЕС. Неудивительно, что этот проект точечно попал под санкции: США бьют по всему, где успешна Россия.

    Кстати, доля нефтегазовых доходов в 2020 году снизилась до трети. Конечно, в этом помогло падение экспорта нефти и газа в деньгах. Но не только. Заметен рост неэнергетического несырьевого экспорта из России. А это невозможно без развития экономики и ее модернизации.

    «Экспорт нефти и газа не помешал развиваться ни Норвегии, ни Эмиратам, так почему же нас это должно затормозить?

    Наоборот, «Северный поток – 2» послужит ускорителем для вложений вырученных доходов в новые инновационные проекты», – считает Тимофеев. Прокачка газа по новой трубе экономически выгодней Газпрому и России, чем по украинскому дорогому маршруту.

    Еще один момент. Если в логике ЕК «Северный поток – 2» мешает России развивать свою экономику, то тогда и украинскую трубу надо срочно закрывать, замечает Юшков. Ведь весь тот газ, который должен будет пойти по «Северному потоку – 2», сейчас идет как раз по украинской газотранспортной системе. Ведь речь не идет о каком-то новом объеме газа из России, речь о переброске объемов со старой украинской трубы на новую российскую.

    «ЕК хочет напрячь нашу экономику, чтобы мы начали крутиться и выживать без нефти и газа. Но ведь Евросоюз уже и так заявил, что откажется от потребления углеводородов к 2050 году. Вот прекрасный способ помочь российской экономике развивать другие сектора», – замечает Юшков.

    Реальных последствий для «Северного потока – 2» собеседники не ждут: собака лает, караван идет. Строительство газопровода продолжается и будет закончено к концу года. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •